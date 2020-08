Wrestling-legende tilstår mord

Wrestling-legenden Marty Jannetty tilstod onsdag på sin Facebook-profil at have begået et mord, da han var 13. Nu har politiet taget sagen op

Man skal passe på med, hvad man skriver på de sociale medier.

Det må den tidligere wrestler Marty Jannetty sande.

Den 60-årige eks-wresteler slog nemlig onsdag et noget kontroversielt opslag op på sin Facebook-profil. Det er han kendt for at gøre, men det her tog alligevel prisen.

For i opslaget tilstår han nemlig at have myrdet en mand, da han var 13 år:

'Jeg var 13 og arbejdede på Victory Lanes bowlingbane og købte hash fra en fucker, der arbejdede der. Han befamlede mig, og han trak mig med til bagenden af bygningen ... du ved allerede, hvad der så ville ske.

- Det var første gang, jeg fik en mand til at forsvinde. De fandt ham aldrig. De skulle have kigget i Chattahoochie-floden, skrev Jannetty blandt andet.

Det fik politiet i Columbus, Georgia til at iværksætte en undersøgelse af sagen, og Jannetty fik travlt med at forklare sig.

Han var senere på dagen igennem radioshowet Boston Wrestling Sports, hvor han uddybede. Han forklarede, at han kun slog manden ihjel i selvforsvar - det skete med en mursten, han fandt, da manden ville forgribe sig på ham.

- Jeg vil ikke sige, at han fortjente at dø, men han fortjente at få en røvfuld.

- Og da jeg slog ham i hovedet med murstenen, forsøgte jeg kun at tæske ham. Jeg forsøgte ikke at slå ham ihjel, forklarer Janetty, der gik i panik og forsøgte at skjule liget.

- Kan du forestille dig at slæbe en fyr - han havde lige forsøgt at kneppe dig i røven - kan du forestille dig at slæbe ham til floden og smide ham i? Og så finde ud af i nyhederne, at han er forsvundet. Du kender ham. Og du ved meget mere end det. Det påvirkede mig slemt, mand!

Marty Jannetty var en stor stjerne i tag teamet The Rockers i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne, hvor de var profiler i WWF - det senere WWE. Her dannede han en højtflyvende duo med Shawn Michaels.

Michaels blev senere under tilnavnet 'The Heartbreak Kid' en af de største wrestlere i forbundets historie, mens Jannetty måtte tage sig til takke med en mere beskeden karriere i mindre forbund.

