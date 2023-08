Wrestling-legenden Terry Funk er død

Wrestling-verdenen har mistet en af de helt store profiler.

Amerikaneren Terence 'Terry' Funk, der blev optaget i en lang række forskellige Hall of Fames heriblandt WWE's Hall of Fame, er nemlig død.

Det bekræfter WWE-koryfæet Ric Flair på det sociale medie X tidligere kendt som Twitter.

'Jeg har aldrig mødt en fyr, der har arbejdet hårdere i hele mit liv.'

'Terry Funk var en god wrestler, entertainer, utrolig frygtløs og en god ven.'

'Hvil i fred min ven Terry Funk velvidende, at ingen nogensinde kommer til at erstatte dig i den profesionelle wrestling-verden,' skriver Ric Flair.

Funk slog igennem på den store wrestling-scene tilbage i 1965 og endte med at optræde over hele verden.

Undervejs i sin karriere formåede han at have en lang række forskellige bælter under sit navn og kæmpede i flere forskellige promotions blandt andre WWE, WCW og ECW.

Funk havde flere forskellige alias som blandt andet 'Chainsaw Charlie' og 'Dr. Knows It All.'