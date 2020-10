Ydmyget på fly: - Jeg er en kvinde

Den russiske verdensmester i styrkeløft Anna Turaeva blev nægtet adgang om bord på et fly, da personalet ikke troede på, at hun er kvinde

'Ydmygende'.

Sådan beskriver Anna Turaeva, der er seksdobbelt verdensmester i styrkeløft, en oplevelse, hun har været ude for i lørdags.

Den 42-årige russer blev af personalet i lufthavnen i Skt. Petersborg tilbageholdt og måtte ikke komme om bord på flyet, der skulle til Moskva. Det skriver hun på Instagram.

'Ved indgangen nægtede de at lade mig komme igennem, da der i mit pas står, at jeg er en kvinde.'

'Det var ydmygende. Foran hele køen gav de mig en lektion, som var de børn, med spørgsmål af intim karakter. De ville vide, hvilken rolle jeg har i livet og på lagnerne.'

'På trods af dette var jeg ikke uhøflig og forsøgte af løse problemet. Hele køen så dette anarki, og jeg følte mig helt hjælpeløs'.

Anna Turaeva gav dog ikke så let op.

'Jeg forsøgte at bevise, at jeg er en kvinde. Jeg forsøgte at forklare, hvorfor det var sådan, og hvorfor de ikke havde ret.'

'Jeg gjorde alt, der blev bedt om, så de endelig kunne tro på mig. Og så skete der et mirakel. De lod mig komme om bord på flyet!'

Da hun ankom til Moskva og skulle videre mod Krasnodar opstod samme problem igen.

'Jeg havnede i endnu en forfærdelig situation, hvor de mødte mig med aggression. Det var virkelig skræmmende. Jeg følte mig som en kriminel eller noget endnu værre.'

Lægger sig fladt ned

Flyselskabet Utair har efterfølgende beklaget til hende ifølge engelske Mirror.

'Vi undskylder for de negative oplevelser. Sådan en service er uacceptabel.'

'Vi vil undersøge handlingerne fra lufthavnspersonalet, som arbejdede på dit fly, og vi vil løse situationen.'

