Ydmyget, slået og låst inde

De bedste kvindelige gymnaster i Storbritannien har igennem mange år været genstand for mobning, ydmygelser og overgreb fra trænerne.

Det fortæller flere af de kvindelige gymnaster nu.

Det er historier om ydmygelser og afstraffelser af de største talenter og dygtigste udøvere af trænerne - helt ned til tiårsalderen.

Catherine Lyons, tidligere europamester for juniorer, fortæller nu, hvordan hun er blevet slået med en pind og spærret inde i et skab, fordi hun begyndte at græde under en træning.

- Som helt unge blev vi råbt ad eller sågar skreget ad. I mit tilfælde kunne jeg begynde at hyperventilere. Og den måde det blev håndteret på, var helt forfærdelig. Enten blev musikken i hallen skruet op, så trænerne ikke kunne høre mig græde eller skrige, eller også slæbte de mig væk og smed mig ind i et skab, hvor jeg så sad og græd, fortæller hun til Evening Standard.

Det har fået toppen af britisk idræt, UK Sport, til at iværksætte en undersøgelse af forholdene i britisk gymnastik.

Foretager uafhængig undersøgelse

Ifølge meldingerne fra Storbritannien handler det om adskillige udøvere, der er blevet udsat for såvel fysiske som mentale overfald af deres trænere.

British Gymnastics bekræftede tirsdag, at man nu vil få foretaget en uafhængig undersøgelse.

Som det er kendt i dansk svømning, som DR Sporten tidligere har dokumenteret, har offentlige vejninger af gymnasterne i England været hverdag. Det bekræfter både Catherine Lyons og Lisa Mason, en anden fremtrædende gymnast.

Sidstnævnte har fortalt, hvordan hun blev tvunget til at træne videre, selvom hendes hænder blødte. Da var hun ti år gammel.

Lisa Mason under VM i 1999. Foto: Jack Atley/Getty Images

Catherine Lyons ses til venstre på medaljeskamlen under de britiske mesterskaber for juniorer i 2014. Foto: Paul Greenwood/Shutterstock

Hun skrev så sent som tirsdag på Twitter, at overfaldene fortsat finder sted. Hun anklager forbundet for ikke at gøre nok for at komme problemerne til livs.

- Jeg bliver ved med at sige, at BG er klar over det, men de gør ingenting, skrev hun.

- Jeg bliver så frustreret, når folk siger 'dengang', som om det var noget, der fandt sted engang. At det var en anden tid. Det kan godt være, de trænere, der gjorde det mod mig, enten er døde eller godt og grundigt pensionerede, men det foregår stadigvæk, siger hun ifølge avisen The Independent.

Der er ifølge flere britiske medier flere gymnaster, der via de sociale medier bekræfter, at de horrible forhold har fundet sted, og at de er blevet udsat for det. Det skal angiveligt være Netflix-dokumentaren ’Athlete A.’, der omhandler Larry Nassars seksuelle overgreb på amerikanske gymnaster, der har udløst det.

'Det er anderledes i dag'

En talsmand for UK Sport er citeret af Daily Mail og siger: 'Disse anklager er chokerende og forstyrrende. Mobning eller misbrug hører ingen steder hjemme i sport. Og de ansvarlige skal stilles til ansvar, mens ofrene skal have tilbudt passende støtte'.

Administrerende direktør I det britiske gymnastikforbund, Jane Allen, er mildest talt meget chokeret.

- Det står i skærende kontrast til vores standarder om ansvarsbevidst træning og hører på ingen måde hjemme i vores sport.

- Det står klart, at gymnasterne ikke har følt, at de kunne komme til os med deres bekymringer, og det er vitalt, at vi finder ud af at nedbryde de barrierer.

Skal man tro VM-sølvvinderen fra sidste år, Becky Downie, er forholdene dog markant ændret.

- Til alle jer derude, der stadig lider under det, kan jeg kun sige, at træningslejrene og de fleste træninger slet ikke er, som de var engang. I kan slet ikke forestille jer, hvor meget anderledes det er, skrev hun på Twitter.

Hun understregede dog, at det ikke er lige rosenrødt alt sammen.

- Desværre kopierer trænere stadig gamle vaner i bestræbelserne på at opnå resultater. Når vi begynder at kere os om udøvernes velbefindende før resultaterne, kommer der til at ske noget, skrev hun.