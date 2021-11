105-årig slår verdensrekorden på 100 meter

Ordsproget 'alder er bare et tal' er amerikanske Julia Hawkins i den grad et pragt-eksemplar på.

Den 105-årige hurtigløber satte i weekenden verdensrekord til 'The Louisiana Games' i aldersgruppen 105+.

Hawkins løb de 100 meter på 1 minut og 2 sekunder.

Det skriver TMZ.

Den aldrende hurtigløber har dog ikke kun rekorden i 105+ kategorien. I 2017 satte hun rekord i aldersgruppen 100-104 årige.

Den 105-årige amerikaner var naturligvis glad efter hun havde sat den nye rekord. Foto: Brit Huckabay

Det er magisk

Hovedpersonen selv elsker at være aktiv, og hun føler, at det er et magisk øjeblik, hver gang hun er ude og løbe.

- At holde mig selv aktiv er en af mine største passioner. Jeg tror på magiske øjeblikke. Ting man gør og ser og mærke det ekstra. Det er helt fantastisk, siger Hawkins til USA Today.

- Hver gang jeg løber, oplever jeg sådan et magisk øjeblik.

Hawkins har mange beundrere, og amerikaneren ser det som en ekstra motivationsfaktor.

- Folk siger, at de vil være ligesom mig, når de bliver gamle. Og hvis jeg kan give andre mennesker håb, så er det værd at leve længere.

'The Louisiana Games' er en kvalifikationsturnering til 'The National Senior Games', der løber af stablen i maj 2022 i staten Florida.

Hawkins har endnu ikke besluttet sig, om hun vil deltage.