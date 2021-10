25-årig stjerneløber er fundet død

Atletikverdenen er blevet ramt af en tragedie. Den kenyanske stjerneløber Agnes Tirop blev onsdag morgen fundet død i sit hjem, blot 25 år gammel.

Det bekræfter Kenyas Atletikforbund ifølge flere internationale medier i en meddelelse.

- Athletics Kenya er fortvivlet over at høre om VM-bronzemedaljevinder på 10.000 meter Agnes Tirops alt for tidlige død, lyder det.

Tirop havde angiveligt sår fra knivstik i maven, da hun blev fundet, skriver forbundet.

Hendes fyldige cv tæller blandt andet en VM-titel i terrænløb i 2015, ligesom hun erobrede bronzemedalje på 10.000-meteren ved VM i både 2017 og 2019.

Ved sommerens OL i Tokyo opnåede hun en fjerdeplads på 5000 meter, hvor hun var mindre end et sekund fra medaljepodiet.

- Kenya har mistet en juvel, som var en kommende gigant på den internationale scene takket være sine iøjnefaldende præstationer på atletikbanen, skriver Athletics Kenya.