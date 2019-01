42 russere får grønt lys til atletikkonkurrencer i 2019

Ligesom i 2018 er 42 russiske atletikudøvere blevet clearet af Det Internationale Atletikforbund (IAAF) til at kunne deltage i internationale konkurrencer i 2019.

Det oplyser IAAF.

Udøverne må dog fortsat kun stille op under neutralt flag, da Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) stadigvæk er udelukket af IAAF, som det har været tilfældet siden 2015.

- IAAF's beslutningsorgan inden for doping har godkendt ansøgningerne fra de 42 russiske atleter, som har opfyldt de ekstraordinære kvalifikationskriterier for at kunne konkurrere i internationale konkurrencer i 2019, lyder det fra IAAF.

Blandt de 42 udøvere er Sergey Shubenkov, der er tidligere verdensmester i 110 meter hæk, samt Maria Lasitskene, der har vundet de seneste to verdensmesterskaber i højdespring.

I slutningen af 2015 afslørede den meget omtalte McLaren-rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) omfattende og statsstøttet doping i Rusland.

Det fik i første omgang IAAF til at udelukke Rusland fra al international atletik, og det er Rusland altså stadig, selv om landet flere gange har tigget om at blive taget til nåde.

Skandalen spredte sig til også at omfatte andre sportsgrene end atletik, men Den Internationale Olympiske Komité (IOC) valgte alligevel ikke at udelukke Rusland som nation til sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016.

IOC lod det være op til de enkelte internationale specialforbund, om russiske atleter i de givne idrætsgrene måtte stille op ved OL.

Rusland blev til gengæld udelukket fra vinter-OL tilbage i februar sidste år, men IOC tilbød russere, som ikke var fedtet ind i dopingskandalen, at stille op under neutralt flag.

