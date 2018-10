70-årig bedstemor smadrer verdensrekord i maraton med ekstrem hurtig tid

Den amerikanske bedstemor Jeannie Rice slog verdensrekorden i maraton for sin egen aldersklasse med mere end 7 minutter - ser her, hvor hurtigt hun løb

Hun er pensionist og 70 år gammel. Men alligevel gav den hurtigt løbende bedstemor Jeannie Rice mange af de andre deltagere i Chicago Marathon baghjul med en helt ekstrem hurtig tid for hendes alder. Bedstemor Jeannie fra staten Ohio i USA klarede nemlig det ca. 42 kilometer lange løb på 3.27.50 - tre timer og 27 minutter og 50 sekunder.

Og da Jeannie passerede mållinjen var hun frisk som en havørn og fortalte pressen, at hun følte sig i absolut topform og helt frisk.

Den tidligere rekord for 70+ kvinder-kategorien var på tre timer og 35 minutter og 29 sekunder. Den blev sat af Helga Miketta i 2013. Men bedstemor Jeannie har altså nu slået den gamle rekord med mere end syv minutter.

Det skriver flere medier heriblandt Runners World og Metro

Her er bedstemor Jeannie på vej over målstregen i Chicago Marathon. (foto: Bank of America Chicago Marathon)

Har løbet 116 maratonløb i sit liv

Jeannie Rice har løbet marathon gennem halvdelen af sit liv. Hun debuterede i et maratonløb i 1984 i Cleveland. Det netop afviklede løb i Chicago var således Jeannies maratonløb nr. 116.

- Jeg har løbet maraton i 35 år, og det er en en stor del af mit liv. Jeg elsker konkurrence samt at forberede mig til de forskellige løb. Det gør mig motiveret til at løbe bedre og hurtigere, fortæller Jeannie Rice til avisen Metro og tilføjer:

- Jeg løber hver dag og sørger for at få nok søvn og jeg spiser i øvrigt sundt, siger Jeannie, der mener, at hendes høje alder blot er et tal.

- Hvis du er i en god fysisk tilstand, skal man bare fortsætte med at løbe. Der er intet, der skal stoppe dig. Jeg har det altid godt med at passere mållinjen. Især her i Chicago. Jeg var så ekstremt glad for at passere mållinjen og vide, at jeg havde slået verdensrekorden med mere end syv minutter. Det var en utrolig følelse.

Og nu har bedstemor Jeannie fået et nyt mål. Hun vil slå sin egen verdensrekord. Og det sker måske allerede om ca. tre uger, hvor hun skal løbe New York Marathon.