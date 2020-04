Advarer snydere: I bliver fanget

Idrætsudøvere skal ikke regne med at slippe afsted med doping, selv om der bliver foretaget meget få dopingtest under coronakrisen.

Det fastslår præsidenten for World Ahletics, Sebastian Coe, der advarer atleter, som føler sig fristet til at snyde.

- Jeg vil sende en meget klar besked til udøverne: I skal ikke tro, at dette er en testfri periode. Det er det ikke.

- Hvis du vælger at se stort på reglerne og integriteten i sporten, vil du blive opdaget, siger Coe i et interview med det tyske medie Deutsche Welle.

Mange af de nationale antidopingorganer ligger stort set stille og har gjort det i mere end en måned.

I Danmark sagde antidopingchef Michael Ask i marts, at det danske testsystem ligger stille, fordi coronakrisens sikkerhedsprocedurer og rejsebegrænsninger gør det vanskeligt.

Billedet er det samme over det meste af verden, men det betyder ikke, at der er fri bane til at fylde sig med ulovlige præstationsfremmende midler, advarer atletikpræsidenten.

- Det er klart, at på grund af lockdown, udgangsforbud og internationale rejserestriktioner, er det blevet sværere at teste. Men ingen skal gå med den tanke, at der slet ikke bliver testet. Det gør der, siger Coe.

Udsættelsen af OL medfører, at atleter, der egentlig var udelukket fra legene, kan have afsonet deres karantæne og dermed alligevel har mulighed for at være med.

I det hele taget har karantænedomme i øjeblikket stærkt begrænset effekt, fordi alle sportsbegivenheder er aflyst.

Men Coe erkender, at det juridisk kan blive vanskeligt at ændre karantæneperioden, så dopingdømte udøvere kan holdes væk fra eksempelvis OL.

- Hvad der er retfærdigt, og hvad der er acceptabelt, kan synes at være lidt forskelligt.

- Jeg ser helst ikke en situation, hvor disse atleter kan konkurrere igen, efter at de ikke stort set ikke har været udelukket fra konkurrencer. Men juridisk er det ekstremt vanskeligt, siger Sebastian Coe.

Det udskudte OL i Tokyo skal efter den nye plan begynde 23. juli 2021.

