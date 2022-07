Afrikansk sprinter råber op og får lov til at rejse til USA

Afrikas hurtigste mand Ferdinand Omanyala kommer formentlig alligevel til at deltage ved det forestående VM i USA.

Den 26-årige kenyaner fortalte ellers torsdag morgen, at han havde opgivet at komme til VM, der begynder fredag i Oregon, på grund af et manglende svar på en ansøgning om indrejsevisum til USA.

Efter opråbet er der kommet skred i sagen, og pludselig er der kommet svar på hans visumansøgning.

- Omanyala blev kaldt ind til sportsministeriet her til morgen og fik et visum, så han kan rejse. Han bør derfor komme med et fly i aften, så han kan lande i Oregon i morgen tidlig, siger træner Duncan Ayiemba til AFP.

Torsdag morgen afslog Ferdinand Omanyala selv muligheden for, at han kunne nå til Oregon i tide, hvis han skulle få godkendt sin visumansøgning i løbet af torsdagen.

Det skyldtes, at konkurrencen i 100-meterløb går i gang allerede fredag.

Kenyaneren er verdens tredjehurtigste i år i tiden 9,85 sekunder. Kun de to amerikanere Fred Kerley og Trayvon Bromell er hurtigere.

I september sidste år satte Omanyala den niendehurtigste tid i historien, da han tilbagelagde den ikoniske distance på 9,77 sekunder. Det var samtidig afrikansk rekord.