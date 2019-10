Afslører beskidt kneb: Vil skjule VM-fiasko

Der har været usædvanligt få tilskuere til den igangværende udgave af atletik-VM, der afholdes i Qatar.

Selv til finalen på mændenes 100 meter kunne man ikke fylde stadion, og de efterfølgende dage har tilskuerne været endnu færre.

Nu fortæller The Guardian-journalisten Owen Gibson og AP-journalisten Rob Harris, at arrangørerne har valgt at flytte tilskuere tættere på BBCs studie, så der virker til at være flere tilskuere.

- Latterligt. Gruppe af tilskuere sendt over for at juble foran BBC-studiet, lyder det fra Gibson.

- De kom ud af det blå og var pludselig meget højlydte lige før løbene, forklarer Harris.

Ludicrous. Gaggle of spectators sent to cheer outside BBC studio position. pic.twitter.com/C2rljsdnnr — Owen Gibson (@owen_g) October 2, 2019

Der er langt mellem tilskuerne på stadion i Doha - meget langt. Fotos: FABRIZIO BENSCH/Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Engelske medier forklarer, hvordan arrangøren har inviteret soldater fra Qatars nationale hær ind på stadion og også har foræret gratisbilletter til skolebørn og gæstearbejdere for at fylde stadion bare en anelse op.

Børnene og soldaterne kan dog ikke larme meget på et stadion med plads til 40.000 tilskuere, og den svenske tikæmper Fredrik Samuelsson mistænker arrangøren for falsk lyd.

- Det lød af meget mere, da jeg så det på tv på hotelværelset, end hvad det lød som inde på stadion. Det føles som om, at de har lagt noget ekstra lyd på - noget jubel, siger Samuelsson til Expressen.

Ved VM i håndbold i 2015 og VM i cykling i 2017 var der heller ikke mange tilskuere. Om tre år afholdes der fodbold-VM i Qatar.

