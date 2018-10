Afsløring: Fejl på fejl fældede verdens største dopingsnyder

Verdens mest kendte dopingsnyder Ben Johnson, altså inden den syv-dobbelte Tour de France-vinder Lance Armstrong lettede samvittigheden, skulle aldrig være frataget OL-guldmedaljen og verdensrekorden fra OL i Seoul i 1988.

Det skriver Canadas mest udbredte avis, The Star.

30 år efter, at supersprinteren blev sparket hjem fra OL i Seoul og blev symbolet på sportens største snyder, har avisen med adresse i Toronto fået fat i den 31 sider lange rapport, som blev udarbejdet, da OL-vinderen på 100 m. i ny verdensrekord-tid på 9,79 sek blev sendt hjem fra Sydkoreas hovedstad i skam.

Knaldet for brug af en anabolske steroider, det muskelopbyggende testosteronlignende stof stanozolol.

Et dopingmisbrug, som Ben Johnson lige som flere andre topatleter fra samme generation har erkendt, men han har også hævdet, at 'det forbudte' var ude af hans system, da han satte sig i startblokken.

Selv om Ben Johnson har indrømmet dopingsnyd, var han mske 'ren', da han kom først på 100 m ved OL i seoul (Foto: AP)

The Star kan påvise, at der er tale om en fyldig rapport med mange fejl, som af samme grund ville blive afvist som bevis.

Rapporten er fyldt med ændringer, der ikke er signeret, uforklarlige slettelser, masser af spørgsmålstegn, 'blinde urinprøver', ændrede laboratoriekoder.

Kort sagt en gang makværk, som oveniløbet blev holdt skjult for Canada, der ellers kæmpede en kamp for at få fingre i rapporten for at kunne appellere afgørelsen.

Derfor kunne medstifteren af World Anti Doping Association, kaldet WADA, og senere præsident for samme, advokaten Dick Pound i Seoul i forsvaret af sin landsmand kun angribe sikkerheden ved dopingkontrollen, hvor der eksempelvis havde været en fremmed person til stede.

Da det hele skulle gå så hurtigt, kunne canadierne ikke nå at komme på banen med andet.

Selv om det tog to dage at skrive rapporten, fik Ben Johnson 24 timer til at pakke sine sydfrugter og forsvinde.

- Hvis vi havde fået rapporten, ville min træner Charlie Francis have 'gennemhullet' rapporten og påvist fejl på fejl, lyder det i dag fra Ben Johnson, som, efter at have opgivet en mange år lang kamp for at blive 'renset' eller i det mindste 'pletrenset', er gået aktivt ind i kampen mod dopingsnyd.

Hvis alle fodfejlene var blevet afsløret ved OL i Seoul, ville Ben Johnson i følge The Star aldrig været blevet diskvalificeret.

Det betød efterfølgende, at USA's Carl Lewis blev forfremmet til guldvinder, og Calvin Smith, USA beholdt sin verdensrekord fra 1983 på 9,93 sek.

