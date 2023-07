Afviser sanktioner: - Mit erhverv er kun sport

Den tidligere russiske atletik-stjerne Jelena Isinbajeva afviser at være underlagt sanktioner fra IOC og vil vende tilbage til sit arbejde for organisationen til september

Der har ikke været meget aktivitet at spore hos den tidligere russiske atletik-stjerne Jelena Isinbajeva efter krigen brød ud i Ukraine sidste år.

Den dobbelte OL-guldvinder har mødt Vladimir Putin flere gange, da hun har modtaget meritter for sine mange bedrifter i sportsverdenen, og der har derfor været spekulationer omkring, hvorvidt hun har været politisk aktiv, men det afviser hun blankt.

'Indtil 2018 tilhørte jeg CSKA (den russiske hærklub) og er derfor blevet tildelt mange priser og priser for mine sportspræstationer.'

'De pågældende titler har ingen som helst betydning, da jeg ikke er og aldrig har været en del af den russiske væbnede styrker. På samme måde har jeg aldrig været stedfortræder i statsdumaen eller medlem af noget politisk parti. Mit erhverv er sport,' skriver Isinbajeva i et nyt Instagram-opslag.

Foto: Pascal Le Segretain/Ritzau Scanpix

Hun afviser i samme opslag, at hun har været underlagt sanktioner i IOC (Den Internationale Olympiske Komité red.)

- Der var en pause i arbejdet, da IOC havde brug for tid til at afklare alt. I dag kan jeg informere dig om, at jeg i september 2023 vil genoptage min internationale aktivitet i IOC, da der ikke er nogen tvivl om, at jeg ikke er under nogen form for sanktioner.

Russeren er udover sine to OL-guldmedaljer også indehaver af svimlende 28 verdensrekorder og syv VM-guld-medaljer.