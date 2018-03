Aldrig sket før: Alle løbere disket i VM-heat

En grotesk situation fandt sted ved VM i indendørs atletik i Birmingham. I det indledende heat i 400 meter løb for mænd blev samtlige løbere diskvalificeret, og det er aldrig sket før

Bralon Taplin fra Grenada troede, at han havde løbet årets hurtigste tid på 400 meter-distancen i tiden 46,37 sekunder. Glæden forsvandt dog hurtigt, da han blev diskvalificeret for at overtræde sin egen bane.

For at det ikke skulle være løgn, så blev alle de andre løbere i heatet også diskvalificeret på grund af samme forseelse.

I løbets start tyvstartede Abdalleleh Haroun fra Qatar, og dermed formåede alle løbere på utrolig vis at blive disket i samme løb.

Det er aldrig sket før, meddeler statistiker hos BBC Mark Butler.

Sportsanalytiker hos BBC Michael Johnson siger, at de respektive lande og løbere har mulighed for at appellere.

- Alle de implicerede atleter og lande kan appellere dommen, så vi ser måske nogle af løberne komme tilbage, siger han til BBC.

De mange diskvalifikationer har været med at hjælpe løbere i de andre heats, da to ekstra semifinalepladser er blevet givet til de hurtigste tabere af de fire andre løb.

De andre løbere, der var impliceret i det omdiskuterede løb, var Austris Karpinskis fra Letland, Alonzo Russel fra Bahamas og Steven Gayle fra Jamaica.

Den nuværende verdensrekord på distancen har Kerron Clement med tiden 44,57 sekunder. Den satte han tilbage i 2005.

