Amatør-løber ydmyger olympisk mester

Atletik-stjernen Mo Farah blev ydmyget til et løb i London, hvor han blev slået af en amatør-løber, der skulle betale for at deltage

Selvom man ikke følger meget meget i atletik, er Mo Farah svær at undgå at lægge mærke til.

Den 39-årige løber har fire OL-guldmedaljer og seks VM-titler i bagagen og regnes som en af de største i sporten.

Men mandag kunne briten ikke følge med 25-årige Ellis Cross, der er amatør-løber og har betalt 37 pund for at deltage i løbet, som strakte sig over ti kilometer.

Fire sekunder efter Ellis Cross, der til dagligt arbejder i en atletik-forretning, løb Mo Farah over stregen ifølge The Guardian og andre medier.

Efter løbet var Mo Farah heller ikke bleg for at indrømme, at det muligvis var det sidste fra hans side rent professionelt.

- Ud fra hvor jeg er i dag, ser det ud til, der er en masse arbejde forude.

- For at være ærlig. I forhold til atletik tror jeg, det var det, siger han.

Han har dog siden trukket lidt i land, og han regner stadig med at konkurrere i Commonwealth Games og EM i august.

Han var heller ikke bleg for at rose sin noget overraskende overmand efter løbet.

- Det må være 20 år siden, jeg sidst blev slået af en klub-løber. Men godt gået af ham. Han var meget mårettet.

Ellis Cross vandt, udover håneretten, en præmie på 2000 pund.

