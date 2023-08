Amerikaner vinder guld på 100 meter i ny VM-rekord

Ligesom hos mændene endte det med amerikansk guld, da kvinderne mandag dystede om VM-medaljer ved finalen på 100 meter.

Fra sin position på yderbanen kom Sha'Carri Richardson drønende forbi alle konkurrenter på de sidste 50 meter og løb først over stregen i Budapest.

Måbende kiggede hun op på storskærmen og konstaterede, at hun havde klaret distancen på 10,65 sekunder, hvilket er ny rekord ved VM.

Det var samtidig den femtehurtigste tid for en kvinde nogensinde.

Selv om det ikke blev til VM-guld, kunne jamaicanerne glæde sig over, at de tog to medaljer med sig fra finalen.

Shericka Jackson og Shelly-Ann Fraser-Pryce blev henholdsvis noteret for 10,72 og 10,77 sekunder i den hæsblæsende finale som nummer to og tre.

Guldet hos mændene gik i weekenden til amerikaneren Noah Lyles.

Tidligere mandag var jublen stor i den svenske lejr. Daniel Ståhl sikrede guld til Danmarks naboland i diskoskast ved at kaste 71,46 meter i den ungarske hovedstad. Også her var der tale om mesterskabsrekord.

Kristjan Čeh fra Slovenien og Mykolas Alekna fra Litauen kom ind på de efterfølgende pladser.

Der blev også skrevet historie med Hugues Fabrice Zangos guldmedalje i trespring. Hoppet på 17,64 meter sikrede nemlig Burkina Faso nationens første VM-guldmedalje nogensinde.

Det var også Zango, der hjemtog Burkina Fasos første OL-medalje med sin tredjeplads ved OL i Tokyo.