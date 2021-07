Amerikansk OL-håb i cannabis-brøler

Med sine 10,64 sekunder på 100 meteren leverede Sha’Carri Richardson et brag af en kvalifikation til OL i Tokyo for et par uger siden, da amerikanerne afviklede udtagelsesstævne.

Men hun kommer sandsynligvis ikke til Tokyo. For en dopingtest har vist spor af cannabis. Og selvom det ikke er at betragte som decideret præstationsfremmende i staten Oregon, hvor prøven fandt sted, er det stadig ulovligt i konkurrence.

Derfor har hun nu fået sine resultater slettet, og selvom det ikke er bekræftet fra det amerikanske atletikforbund, bliver det Javianne Oliver, Teahna Daniels og Jenna Prandini, der skal repræsentere USA på distancen i Tokyo om få uger.

Det er hurtige folk, men en eventuel udelukkelse af den 21-årige Richardson vil være et tilbageslag for de amerikanske medaljedrømme. Hun har længe været udset som den næste store, amerikanske sprinter på dronningedistancen – og jamaicanske Shelly-Ann Fraser-Pryces argeste rival i Tokyo.

Hun skrev selv på Twitter: I’m human – jeg er menneskelig.

Og nogenlunde samtidig berettede nyhedsbureauet Reuters, at hun var blevet fjernet fra startlisten til Diamond League-stævnet i Stockholm søndag.

Det er ikke mere end nogle får uger siden, kollegaen Kahmari Montgomery blev testet positiv for THC, et virkemiddel i hash og marihuana. Det kostede en måneds karantæne. Det skulle have været tre, men fordi hun gik med til et rehabiliteringsprogram, fik hun lov at slippe billigere.

Skulle det samme ske for Sha’Carri Richardson, går hun nok glip af 100 meter-distancen, men hun vil stadig have mulighed for at deltage i 4x100 meter-løbet i slutningen af OL.

Og for lige at sætte Sha’Carri Richardson ind i en historisk kontekst: Hendes personlige rekord på 100 meteren er 10,72 – sat i år. Den var altså nede på 10,64 som tidligere nævnt, men den tid er blevet slettet.

Til sammenligning løb Fraser-Pryce 10,63 i begyndelsen af juni.

Kun historiens største på distancen, Florence Griffith-Joyner, har gjort det hurtigere med 10,49 sekunder.