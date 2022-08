Anholdt for nazi-hilsen mod israelske sportsfolk

Det er uklart, præcis hvorfor han gjorde det.

Men vi vælger at håbe på, at der var tale om et sekunds dumhed, da en 19-årige tysk sikkerhedsvagt hilste på en gruppe israelske atletikudøvere med udstrakt arm.

Han er nu anholdt, for nazi-hilsner er forbudt i Tyskland, og teenageren er forment adgang til resten af det EM, han var hyret til at passe på.

- Én af de fire sikkerhedsvagter til stede blev set omkring klokken 7.20 i færd med at udføre en nationalsocialistisk hilsen, skriver det lokale politi ifølge flere tyske og israelske medier.

Den 16 mand-store gruppe ønskede at ære deres 11 landsmænd, der mistede livet i under den grufulde massakre under OL i 1972, hvor gruppen Sorte September kidnappede dem og henrettede dem for øjnene af en hel verden.

- Vi vil ikke acceptere sådanne beklagelige handlinger, og vi er glade for, at politiet hurtigt fik vedkommende anholdt, siger Marion Schöne, der er chef for organisationskomiteen ved EM i München.

Det sorteste øjeblik

Massakren i München, der skete for 50 år siden 5. september i år regnes fortsat som det sorteste øjeblik i OL-historien.

Otte bevæbnede palæstinensere brød ind i en lejlighed og dræbte omgående to israelske atleter, mens ni andre blev taget til fange. De truede med at dræbe dem også, medmindre 232 palæstinensiske fanger blev løsladt.

Én af terroristerne fotograferet under kidnapningen. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Israelske sportsfolk under mindehøjtideligheden 6. september på det olympiske stadion i München. Foto: IOPP Pool/AP/Ritzau Scanpix

De tyske antiterror-myndigheder forsøgte en redningsaktion, men det gik helt galt, og de kidnappede atleter blev alle slået ihjel. Derudover døde en lokal politibetjent samt fem af palæstinenserne. Legene blev sat på pause i halvandet døgn, inden præsidenten for den olympiske komité, Avery Brundage, sagde de berømte ord: 'The Games must go on'.

Det kedelige jubilæum i begyndelsen af september vil i øvrigt blive ignoreret af de dræbtes familiemedlemmer, fordi de ikke føler, de nogensinde har fået den rette kompensation fra de tyske myndigheder.

Palæstinas præsident, Mahmoud Abbas, er samtidig blevet udsat for hård kritik, da han under sin tur til Berlin denne uge påstod, at mindehøjtideligheder i forbindelse med 50 året vil øge spændingerne, og at Israel på det seneste har begået 50 Holocausts mod palæstinensere – og at han afviser at beklage gidseltagningen og drabene.

Det har fået den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, på banen.

'Jeg væmmes'

Han tager på det kraftigste afstand til Abbas’ kommentar.

- For os tyskere er det i særdeleshed uacceptabelt at forsøge at relativere Holocaust. Jeg væmmes ved de uhyrlige udtalelser fremsat af den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, skriver Scholz på Twitter.

Abbas’ kommentar faldt under et pressemøde, hvor Scholz selv var til stede. Den tyske kansler sagde ikke noget på det tidspunkt men havde svært ved at bevare en diplomatisk grimasse.

Sorte September var tilknyttet Mahmoud Abbas’ eget parti, Fatah.

Han afviste ved pressemødet at undskylde handlingerne udført af Sorte September.

- Hvis du vil tale om fortiden, så bare gå i gang. Israel har begået 50 massakrer 50 forskellige steder i Palæstina siden 1947, kom det.

Det fik Olaf Scholz’ rådgiver til at stoppe pressemødet.

Steffen Seibert, der er tysk ambassadør i Israel, kalder udtalelserne fra Abbas for uacceptable og for 'historieforfalskning'.

- Tyskland vil aldrig acceptere forsøg på at ophæve det historisk særegne og singulære ved Holocaust, er han citeret for at sige.

