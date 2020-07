Anklage: Hun er bordelmutter

Atletikstjernen Svetlana Gnezdilov er i Israel under anklage for både tvangsprostitution og menneskehandel

En fin sportskarriere behøver ikke blive noget godt afsæt til en i øvrigt fin tilværelse. Spørg bare Svetlana Gnezdilov, der lige nu sidder bag tremmer hjemme i Israel, sigtet for noget så grimt som menneskehandel, tvangsprostitution og hvidvask.

Den 50-årige, ukrainskfødte kvinde har repræsenteret Israel som syvkæmper ved både VM og EM og har stadig den nationale rekord på 6.031 point.

Nu anklages hun for at have rekrutteret unge kvinder, der måtte arbejde som prostituerede i Israel via et helt netværk af ulovlige bordeller. Pigerne skulle angiveligt have arbejdet ud fra syv lejligheder rundt i Israel. Arbejdstiden var 13 timer om dagen, seks dage om ugen.

Svetlana Gnezdilovi konkurrence i Göteborg i 2006. Foto: Alexander Hassenstein/GettyImages

Hidtil har hun nægtet alt.

- Jeg ved ikke, hvor det hele kommer fra. Jeg har kun gode hensigter. Jeg er en uddannet kvinde, der gør alt for at få et godt liv med min datter i Israel, siger Gnezdilov, der emigrerede fra Ukraine til Israel i 1996, ifølge schweiziske blick.ch.

Hun fik i 2004 et noget tvivlsomt ry, da hun forsøgte at få en national længdespringsrekord på 6,62 meter anerkendt fra et stævne i Ukraine. Det viste sig, at netop det stævne aldrig havde fundet sted.

I 2008 sluttede hun sin sportslige karriere.

Hendes tilsyneladende nye af slagsen kan nu koste hende et længere ophold bag tremmer.

