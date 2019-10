Anna Emilie Møller misser finale

Anna Emilie Møller er ikke med, når verdens bedste løbere konkurrerer om VM-medaljer i lørdagens finale i kvindernes 5000-meterløb.

Den danske løbeprofil blev nummer syv i sit indledende heat i tiden 15 minutter og 11,76 sekunder.

For at komme i finalen krævede det enten en placering blandt de bedste fem i heatet eller en tid, der ellers var god nok.

15 løbere endte med en hurtigere tid end danskeren, og de 15 udgør finalen.

Da der manglede to omgange, var Møller ellers stadig en del af den eksklusive gruppe, der skulle fordele finalebilletterne mellem sig.

Heatet blev løbet taktisk med et langsomt udlæg, mens afslutningen foregik i et hæsblæsende tempo.

Her måtte danskeren, der ellers har vist store prøver på sit løbetalent ved verdensmesterskabet, sande, at konkurrenterne var for stærke.

- Lige nu skal jeg lige sunde mig. Det var ikke hårdt undervejs, men det var stadig mentalt hårdt. Man skulle bakse med alle mulige løbere, og det klumpede totalt sammen.

- Det er ærgerligt, at jeg ender i et taktisk heat. Det var ikke det, jeg håbede på. Men jeg er tilfreds med min tid, siger hun til TV2 Sport.

Tiden var heller ikke god nok til at forbedre den danske rekord, hun satte i den svenske by Gävle i juli. Den lød på 15 minutter og 7,70 sekunder.

Foruden 5000 meter deltog Anna Emilie Møller i 3000 meter forhindringsløb tidligere ved VM. Her slog hun to gange dansk rekord og blev nummer syv i finalen.

