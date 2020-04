Arrangører aflyser Berlin Marathon som følge af coronaforbud

Berlin Marathon bliver ikke afholdt som planlagt til efteråret på grund af regeringsforbud mod store forsamlinger i Tyskland.

Det meddeler arrangørerne tirsdag.

- Vi har erfaret, at alle begivenheder på mere end 5000 mennesker vil blive forbudt indtil den 24. oktober, siger løbets arrangører.

- Det påvirker mange begivenheder, inklusive Berlin Marathon, som ikke vil finde sted 26. til 27. september.

I hele Tyskland er der indført forbud mod større forsamlinger for de kommende måneder.

Titusinder af løbere deltager hvert år i Berlin Marathon. Sidste år deltog 62.000 i løbet.

Løbsarrangørerne har ikke sat en eventuel ny dato for, hvornår løbet skal afholdes i stedet.

Etiopiens Kenenisa Bekele vandt løbet for anden gang i 2019, hvor han gik glip af verdensrekorden med kun to sekunder.

Et halvmaraton i Berlin, der skulle være afholdt 5. april, blev også aflyst på grund af den igangværende coronaviruspandemi.

Tyskland er foreløbig kommet nådigt gennem coronakrisen. Således er der 'kun' registreret 5033 dødsfald blandt coronapatienter i landet. Det svarer til 6,0 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Tyskland ligger nummer fem på listen over lande i verden med flest bekræftede smittetilfælde. Over 148.000 mennesker er bekræftet smittet med coronavirus i Tyskland.

Men landet har færre dødsfald end mange andre, formentlig blandt andet på grund af tidlige og omfattende test af formodede smittede.

I Berlin er det et krav at bære ansigtsmaske, hvis man hopper på en bus, et tog eller anden offentlig transport.

Nogle delstater kræver også, at man dækker mund og næse til i forretningerne.