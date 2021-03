Astrid med coronaambulance i Polen: - Surrealistisk

Danmarks hurtigste kvinde fik sig noget af et chok, da hun efter dansk rekord ved EM pludselig måtte med ambulance til polsk coronahotel, men efter to dage isolation ender det hele alligevel godt

Hurtigløber forbedrer dansk rekord

Det var lidt af et chok, da Danmarks hurtigste kvinde, Astrid Glenner-Frandsen, på hjemrejsedagen fra atletik-EM i polske Torún blev testet positiv for corona.

En tur med ambulance til coronahotel i Warszawa, hvor hun måtte vente i uvished, er nu afløst af glæde, for der var tale om en falsk positiv, og PCR-testen viste sig sent tirsdag aften negativ.

- Jeg har fået et fly hjem i aften, så det er dejligt, siger Astrid Glenner-Frandsen, da Ekstra Bladet fanger hende onsdag middag.

Søndag satte hun dansk rekord på 60 meter, som hun løb på 7,32 sekunder, hvilket rakte til semifinalen.

- Det har været en rutsjebane. Det gik fra at være megafedt til EM til at teste positiv, og så hurtigt i isolation og totalt kaos til en falsk positiv, så jeg nu kan komme hjem igen, siger Astrid Glenner-Frandsen.

Der blev i første omgang ikke taget nogen chancer, så den 27-årige dansker røg direkte af sted med polsk ambulance.

- Det var surrealistisk, for ingen af de andre var positive, og vi har været i boble sammen. Men man ved bare aldrig med den sygdom og slet ikke, når man er i et fremmed land.

Astrid Glenner-Frandsen satte dansk rekord på 60 meter ved EM i Polen. Foto: Soeren Stache/Ritzau Scanpix

Danskeren har naturligvis heller ikke haft symptomer, og selvom maden har været lidt speciel med kogte grøntsager og syltede agurker, så har folkene på hotellet været søde til at hjælpe.

- Heldigvis er min sæson slut nu, så det har været ok at holde fri et par dage, men jeg var blevet mere presset, hvis det var blevet til ti dage, så havde jeg nok måttet løbe lidt frem og tilbage, griner den danske sprinter, der er godt tilfreds med sit EM.

- Jeg kom med målsætning om dansk rekord og semifinale, så jeg har gjort, hvad jeg kunne og fik alt, jeg kom for.

At sæsonen er slut betyder blot, at hun rykker fra indendørsstævner og udendørs. Næste mål er 1. maj, hvor der er World Relays, og det er sjovt nok også i Polen.

- Her skal vi prøve at kvalificere os til OL i 4x100 meter. Vi skal bare i finalen, ligesom vi var for to år siden i Japan.

- Og så vil jeg også prøve at samle point nok til selv at kvalificere mig på 100 meteren.

- Det er altid mega-svært at komme til OL, og der er et pointssystem, der er svært at gennemskue, men det ser ok ud med stafetten, for vi er mange, der har løbet hurtigt, så jeg tror på det, siger Astrid Glenner-Frandsen.

Astrid Glenner-Frandsen og det øvrige danske stafethold kom i finalen ved World Relays i 2019 - gør de det igen 1. maj, så kommer de med til OL. Foto: KAZUHIRO NOGI/Ritzau Scanpix

Til hverdag læser hun human fysiologi på idrætsstudiet i København, og her har det forlængede coronaophold i Polen ikke ødelagt noget.

- Heldigvis er meget af undervisningen jo online, så jeg har holdt zoom-møder på værelset, griner Danmarks hurtigste kvinde på telefonlinjen fra den polske hovedstad.

