Atletens narkobule afsløret

Fredag faldt dommen over den olympiske sprinter Leon Reid.

Den hurtige irer har fået en betinget dom på 21 måneders fængsel, efter hans lejlighed er blevet brugt til at fremstille kokain.

Det kom frem i retten i Bristol, at hurtigløberen havde fået omkring 4.500 kroner for at låne lejligheden ud. Han blev dog frifundet for decideret at have skjult, hvad der foregik, og han gik også fri i sagen om fundne våben i lejligheden.

Han havde lånt lejligheden ud, da han tog på træningslejr og havde efter eget udsagn ingen ide om, hvad der foregik i den.

Tre mand fik fængselsdomme, bl.a. Romaine Hyman, tidl. sprinter, der blev kendt skyldig i 18 forhold og fik 26 års fængsel.

Reid repræsenterede sit land ved OL i Tokyo, og han agter at fortsætte den tjans trods dommen.

Til BBC siger forbundet, at de er klar over sagen og vil følge op på den. Dog ønskede de ikke at komme med en officiel kommentar.

VM i Oregon er dog i kraftig fare af en anden grund - Reid får nemlig næppe lov til at komme ind i USA med den dom, han har fået. Reids agent Derry McVeigh fortæller, at de hænger deres hat på at få hjælp fra det irske atletikforbund, når de skal planlægge og få adgang til de forskellige turneringer.

Reids mor kæmpede selv med afhængighed, og derfor voksede han op i 14 forskellige plejehjem, før han blev adopteret.

Den 27-årige sprinter har hentet medaljer på U20- og U23-niveau, men ellers er hans bedste senior-resultat en bronzemedalje fra Commonwealth Games og en syvendeplads

Ikke sket i 98 år