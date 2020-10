Atletik-håb brutalt myrdet: Nu får forældrene 66 mio.

Drabet på 21-årige Lauren McCluskey rystede ikke blot samtlige ansatte og studerende på University of Utah i 2018. Det strakte sig ud over delstatens grænser og nåede såmænd hele verden rundt.

Den unge kvinde, der var et stort atletik-talent, var blevet fundet skudt og dræbt på bagsædet af en bil, og det viste sig siden, at hendes ekskæreste, den 16 år ældre Melvin Rowland, havde begået drabet.

Han begik siden selvmord, da politiet jagtede ham.

Siden valgte forældrene til Lauren McCluskey, Jill og Matt McCluskey, at sagsøge universitetet i håbet om en erstatning, for de mente ganske enkelt ikke, at University of Utah havde gjort nok for at beskytte deres datter.

Det har de nu fået medhold i.

'Vi svigtede Lauren'

Ganske vist havde de søgt om 56 millioner amerikanske dollars – svarende til 356 millioner danske kroner. Men de måtte dog nøjes med 10,5 millioner dollars – 66 millioner kroner.

Samtidig skal universitetet donere tre millioner dollars til den fond, de efterladte har oprettet i Lauren McCluskeys navn.

- Vi svigtede Lauren og hendes familie, skriver universitetet ifølge CNN i en pressemeddelelse.

- Vi anerkender, at vi slet ikke håndterede Laurens sag, som den burde være håndteret. De ansatte anerkendte og forstod slet ikke hendes situation, sagde præsident for universitetet, Ruth Watkins, forleden.

Melvin Rowland var særdeles godt kendt af politiet. Han havde tidligere siddet i fængsel i mange år for seksuelle overgreb. Foot: Salt Lake County Sheriff's Office via AP/Ritzau Scanpix

Lauren McCluskeys forældre, Matt og Jill, ved en mindehøjtidelighed for deres datter i 2018. Foto: Jeremy Harmon/The Sal Lake Tribune via AP/Ritzau Scanpix

Studerende ved universitetet demonstrerer for bedre forhold og sikkerhed på campus. Foto: Rick Bowmer/AP/Ritzau Scanpix

Et billede af Lauren McCluskey vises før en NCAA-college-kamp kort efter drabet, hvor hele universitetet var i chok. Foto: Rick Bowmer/AP/Ritzau Scanpix

Det kom frem efter drabet, af Lauren McCluskey og Melvin Rowland var blevet kærester, efter de havde mødt hinanden på en bar. Han havde siddet mere end ti år i fængsel for sexforbrydelser og holdt den del af sit liv skjul for hende. Hun fandt dog ud af det og ville omgående ud af forholdet.

Chikane og afpresning

I løbet af den næste periode på omkring to uger, henvendte hun sig mere end 20 gange til det lokale politi på campus, fordi Rowland sendte hendes chikanerende beskeder, ligesom han forsøgte at afpresse hende.

McCluskey fortalte politiet, at hun havde betalt ham 1000 dollars i håbet om, at han ikke ville dele såkaldt kompromitterende billeder af hende.

Flere medier beretter desuden om, at lydoptagelser af hendes 911-opkald til politiet i Salt Lake City dokumenterer hendes stigende bekymringer og frustration over universitetets håndtering af sagen.

University of Utah skriver i en pressemeddelelse, at drabet var ’en brutal, uforståelig tragedie, der burde have været undgået’.

Udover de føromtalte beløb er universitetet gået med til at bygge en indendørsbane, der bliver opkaldt efter Lauren McCluskey, mens deres antivolds-program også får McCluskeys navn.

Grundet Rowlands selvmord i tiden efter drabet er det aldrig blevet opklaret, hvad der gik forud for drabet - og hvorfor han endte med at ty til den altødelæggende beslutning.

