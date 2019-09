Atletik-legende måtte dementere eget dødsfald

Wikipedia er en oase i oplysninger. Som regel er de korrekte, men da der er tale om bruger-genereret indhold, bliver der fra tid til anden slået en skævert.

Det skete forleden, hvor der var havde indsneget sig en ganske alvorlig fejl på siden om en af de største tikæmpere gennem tiderne, briten Daley Thompson.

Under hans biografi fremgik det nemlig, at han var død 3. september af gigt (!) på et hospital i London, 61 år gammel.

Det fik Thompson til på Facebook at gå i rette med opslagsværket.

'For god ordens skyld og på trods af, at Wikipedia har annonceret min død, så er jeg er stadig rigtig meget i live! Der er ingen grund til at kontakte mig gennem et medium eller et ouija-bræt', skrev tikæmperen.

Som aktiv erobrede Daley Thompson i 1980 verdensrekorden fra en anden stor stjerne, nemlig Bruce Jenner. Det blev startskuddet til en karriere på første klasse, hvor han i duel med specielt tyske Jürgen Hingsen tilbageerobrede verdensrekorden tre gange - senest da han vandt sit andet OL-guld i træk ved legene i 1984 i Los Angeles.

Den verdensrekord, der i første omgang ikke blev anerkendt som sådan, men efterfølgende blev det efter en regelændring, fik lov at stå i otte år og er trods rivende udvikling stadig den 12. bedste tikamp nogensinde.

Thompson vandt desuden et VM-guld og to EM-guld, ligesom han var ubesejret fra 1979 til 1987.

