400m-verdensmesteren Salwa Eid Naser slipper for karantæne, for antidoping-officeren bankede på den forkerte dør

Der blev banket på, men inde bag ved stod der blot et par gas-dunke.

De kunne af gode grunde ikke åbne døren for antidoping-officeren, der kom forbi for at teste 400m-verdensmesteren Salwa Eid Naser.

En undersøgelse fra Athletics Integrity Unit har nu fastslået, at personen tilbage i april 2019 var blevet forvirret over nummersystemet omkring lejlighederne og havde banket en time på døren. Ovenover stod der dog et skilt, hvor det var klart markeret, hvad der var bag den.

- Det havde været komisk, hvis ikke konsekvenserne var så alvorlige, står der i rapporten ifølge The Guardian.

Til antidoping-officerens forsvar er det beskrevet, at nummersystemet ER 'ekstremt forvirrende'.

Foto: Nariman El-Mofty/Ritzau Scanpix

Ifølge Wada's regelsæt så må man ikke i en periode på 12 måneder have tre forseelser i forhold til at fortælle om sine opholdssteder - eller whereabouts - da det svarer til en misset test.

Naser løb sidste år den tredjehurtigste 400m nogensinde og havde to missede test på det tidspunkt. I april 2020 missede hun igen en test, og det havde faktisk sat en stopper for OL-deltagelsen, hvis det var løbet af stablen som planlagt.

Nu er den ene episode fra 2019 altså strøget fra straffeattesten, men undersøgelsen var meget kritisk over for to ting: Hun havde boet et sted uden dørtelefon, og hun havde ikke lykkes med at skrive sit telefonnummer i det såkaldte World Anti-Doping Agency athlete system.

- Hun har ikke hjulpet sig selv, lyder det i rapporten.

Den nigeriansk-fødte løber, som nu repræsenterer Bahrain, er nu blevet bedt om at få styr på sine whereabouts, så 'hun hun kontrollerer sin egen skæbne', som det står i rapporten.

Nu skal hun i første omgang kontrollere det, så OL i 2021 ikke glipper.

