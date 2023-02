Besøgte datters morder i fængslet: - Han græd som et lille barn

I et interview med Daily Mail åbner Reeva Steenkamps forældre nu for første gang op om mødet med den morddømte Oscar Pistorius, der stadig sidder indespærret for mordet på sin kæreste tilbage i 2013. Men det opsigtsvækkende møde endte med alt andet en forsoning

- Han græd som et lille barn.

Sådan siger Barry Steenkamp, far til den myrdede sydafrikanske fotomodel Reeva, om sit seneste møde med sin datters drabsmand.

I et interview med Daily Mail åbner Reeva Steenkamps forældre nu for første gang op om mødet med den morddømte Oscar Pistorius, der stadig sidder indespærret for mordet på sin kæreste tilbage i 2013.

Reeva Steenkamp blev dræbt 14. februar i 2013 af fire skud. Oscar Pistorius har dog under hele forløbet hævdet, at der var tale om et uheld. Ifølge den tidligere akletikstjerne skulle han have forvekslet sin kæreste med en indbrudstyv. Og derfor sendte altså flere dræbende skud igennem badeværelsesdøren i parrets hjem. Foto: Ritzau Scanpix/SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Nægtede stadig

Pistorious, der efter OL i 2012 blev verdenskendt som Blade Runner', kan trods sin fængselsdom på 13,5 år om få uger se frem til sin prøveløsladelse.

Det var i den forbindelse, at mødet mellem Barry Steenkamp og Pistorius fandt sted i en detention i Port Elizabeth.

Her skulle en 'øjensynligt svækket' Pistorius altså have brudt ud i gråd, da et brev fra Reevas mor, June Steenkamp, blev læst op.

Men mødet med den morddømte Pistorius og hans 'krokodilletårer' endte langt fra som det aldrende Steenkamp-par havde håbet.

Det tidligere atletik-ikon nægtede nemlig fortsat at have skudt sin kæreste med fuldt overlæg. Han fastholdt stadig, at han på tragisk vis forvekslede Reeva med en hjemmerøver.

- Jeg sagde direkte til Oscar, at han med fuldt overlæg havde skudt min datter, men det nægtede han. (...) Efter alle de år venter vi stadig på, at han indrømmer, hvad han gjorde i vrede. Det er alt vi ønsker, udtaler Barry Steenkamp. Foto: Ritzau Scanpix/Antione de Ras

Væmmes ved ham

Til den britiske avis fortæller 80-årige Barry Steenkamp, at han stadig væmmes ved Pistorius, fordi han fortsat nægter at have dræbt hans datter med koldt blod.

Barry og June mener derfor også, at deres datters drabsmand bør ruske tremmer resten af sit liv.

Ifølge sydafrikansk lov skal der i forbindelse med en prøveløsladelse være mulighed for at sagens berørte parter kan opnå en forsoning.