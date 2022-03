Brandvarm dansker: - Latterligt

Den danske atletikprofil Benjamin Lobo Vedel kritiserer sit forbund og Team Danmark for at halvvere den økonomiske støtte, han modtager, selvom nordjyden er i færd med at etablere sig i den internationale top

Benjamin Lobo Vedel er i forrygende form på banen, men belønningen i økonomisk forstand lader vente på sig.

Selv om han allerede har slået den danske rekord på 400 meter to gange i 2022 og fredag løb sig videre til finalen i indendørs-VM, får nordjyden ikke samme økonomiske støtte fra Dansk Atletik, som han fik engang.

- Jeg står her med en lang næse og får ikke støtte, selv om jeg løber hurtigt. Det er en smule latterligt, at jeg skal bruge et år af mit liv på topniveau med at kæmpe økonomisk, siger Benjamin Lobo Vedel til DR.

I slutningen af 2021 blev han degraderet i forhold til økonomisk støtte af Dansk Atletik og Team Danmark, da specialisten på 400 meter røg ned i bruttogruppen.

De danske atleter bliver inddelt i niveauer, der går fra brutto-, elite- og verdensklasseatleter.

For at være i elitegruppen er det et krav, at 'man har resultatperspektiv til at opnå top otte-placeringer ved VM, OL eller medalje ved EM.'

Det har Benjamin Lobo Vedel ikke haft de seneste to år på grund af skader og klubskifte.

Men det har han så sandelig nu.

Den tidligere collegeatlet, som i to år havde base Florida, har især kritiseret kommunikationen fra Dansk Atletik omkring omplaceringen, da han blot har modtaget en mail om beslutningen.

Et valg, der normalt bliver taget gennem en personlig samtale mellem atlet og forbund, påpeger Lobo Vedel i interviewet.

Elitechef Bo Overgaard lægger sig også fladt ned og beklager forløbet med omplaceringen. Han begrunder det med, at forbundet var presset på tid.

Nu er spørgsmålet så, om Vedel katapulterer sig op på et på et højere økonomisk trin næste gang atleterne inddeles.

Lige nu gør han i al fald formidabel reklame for egne evner, eftersom han er kvalificeret til lørdagens finale i 400 meter ved indendørs-VM, der afvikles i Beograd klokken 20.15.