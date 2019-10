Brite veksler sølv til guld

Som den første britiske kvinde nogensinde tog Dina Asher-Smith onsdag VM-guld på en af de korte sprintdistancer.

Den 23-årige sprinter var ganske overlegen i finalen på 200 meter, da hun i tiden 21,88 sekunder strøg over målstregen med god margin til de næste på Khalifa Stadium i Doha.

Dermed snuppede hun karrierens største triumf efter at have taget VM-sølv på den halve distance for få dage siden.

Tiden på 21,88 sekunder samtidig britisk rekord.

Sølvet gik til amerikaneren Brittany Brown i tiden 22,22 sekunder, mens bronzen endte om halsen på schweiziske Mujinga Kambundji, som passerede målstregen efter 22,51 sekunder.

