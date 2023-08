Britisk atletik-stjerne vækker opsigt

Alexandra Bell har tiltrukket sig opmærksomhed for sit seneste Instagram-opslag, hvor hun sender en klar besked til den britiske atletik-landstræner

To lange fingre i vejret og en udtagelse, der er svær at tage fejl af.

Sådan fejrede den 30-årige atletikstjerne Alexandra Bell, at hun havde kvalificeret sig til de Olympiske Lege i Paris næste år.

Under et stævne i Birmingham løb Bell nemlig 800-meter distancen på 1:59.28, og det var nok til at sikre hende en eftertragtet OL-billet.

Og den hurtige brite fik da også fejret det flotte resultat på en måde, som var svær at overse.

Et billede, som hun selv har lagt ud på sin Instagram viser nemlig Bell med begge langefingre røg i vejret, stort smil og tungen ud.

En klar besked til den britiske atletik-træner Steve Vernon, der for nylig droppede Bell til VM for at tage den syv år yngre Isabelle Boffrey med i stedet.

Og Bell, som blev nummer syv på 800-meter distancen ved det seneste OL, havde en klar besked til den britiske træner efter løbet i Birmingham.

- Steve Vernon, jeg ved, at du højst sandsynlig ser dette. Gider du være så venlig at svare på de tekstbeskeder, jeg har sendt? Jeg har ikke fået svar på mine spørgsmål, udtalte Bell til arrangøren.

Det skriver Daily Mail.

VM i atletik løber af stablen 19. august og bliver afholdt i Ungarn.