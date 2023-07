Caster Semenya: Retfærdigheden er sket fyldest

Den sydafrikanske mellemdistanceløber Caster Semenya fik tirsdag af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol medhold i, at hun ikke er blevet behandlet ordentligt i en sag om regler om tvungen medicinering for at kunne leve op til atletikforbundet World Athletics hormonkrav.

Domstolen i Strasbourg slog fast, at den dobbelte OL-guldvinder ikke havde fået en ordentlig behandling i det schweiziske retssystem.

Onsdag gav Semenya, der har et naturligt forhøjet testosteronniveau, lyd fra sig.

- Retfærdigheden er sket fyldest, men det her er kun begyndelsen, lyder det fra den 32-årige sydafrikaner i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

World Athletics indførte i 2018 et krav om, at kvindelige atleter med et højt testosteronniveau skal nedbringe niveauet af det mandlige kønshormon ved medicinsk hjælp, hvis de vil stille op i konkurrencer.

Caster Semenya har nægtet at tage den testosteron-nedbringende medicin, og i stedet er hun gået rettens vej.

To gange er dommene faldet ud til fordel for World Athletics.

Sydafrikaneren tabte i første omgang en appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der har hjemme i Schweiz. Senere fik en appelsag i den schweiziske forbundsdomstol samme udfald.

Hun håber, at meldingen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil føre til, at alverdens sportsforbund fremover vil respektere menneskerettigheder, og hun mener, at den er 'væsentlig for alle sportsfolk i forhold til at så tvivl om lignende regler i fremtiden.'

- Mine rettigheder er blevet krænket. Min karriere er blevet ramt. Det hele har været så ødelæggende. Mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og økonomisk, lyder fra Semenya onsdag.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mener, at Schweiz bør give Caster Semenya en ny chance for at rejse sin sag i det schweiziske retssystem.

- Sagens store betydning for ansøgeren samt det snævre grundlag, som den indberettede stat har vurderet sagen på, burde have ført til en grundigere institutionel og proceduremæssig gennemgang.

- Ansøgeren har ikke modtaget en sådan gennemgang, skrev menneskerettighedsdomstolen tirsdag.

Semenya vandt OL-guld i 800-meterløb i London i 2012 og gentog bedriften fire år senere i Rio. Hun har desuden vundet VM-guld tre gange.