Corona-vanvid: Disket for to spytklatter

I Danmark bliver motionsløb aflyst på stribe på grund af faren for coronavirus. Både maraton og halvmaraton i København er aflyst, og det samme er det traditionsrige Eremitageløb.

Andre steder i verden løbes der stadig motionsløb, men ikke uden udfordringer. Senest er det gået ud over den 53-årige newzealænder Robbie Johnston, der var med på 5.000 og 10.000 meter ved henholdsvis OL 1992 i Barcelona og OL 1996 i Atlanta.

Han vandt et nationalt terrænløb i aldersgruppen 50-54 år. Men efter at være kommet i mål blev han diskvalificeret for at have brudt coronasikkerheden ved at have spyttet i jorden to gange undervejs.

- Jeg kan forstå, at reglen findes, men det her virker lidt overdrevet. Havde jeg følt mig det mindste syg, så havde jeg ikke løbet, siger Johnston til Otago Daily Times.

- Og når du løber i et hurtigt tempo, så får du slim i munden. Jeg kan ikke huske, at jeg spyttede, men jeg så folk, der spyttede inden løbet, siger Johnston.

Diskvalifikationen bliver endnu mere absurd i og med, at ingen konkurrenter kunne følge hans tempo bortset fra nogle få sekunder i starten. Herefter var ingen løbere i spytteafstand af Johnston.

Robbie Johnstons bedste resultat i karrieren var en fjerdeplads på 5.000 meter ved VM i 1994, mens han ved OL blev henholdsvis nummer ni og 12 i indledende heat.

