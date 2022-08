Danmark stiller med rekordhold: EM-medalje er en drøm

28 danske mænd og kvinder tager mandag hul på strabadserne ved EM i atletik i München.

Det er med afstand det største danske hold ved et EM nogensinde, og holdets chef, Lars Nielsen, har da heller ikke svært ved at fremhæve atleter, som er værd at holde et ekstra øje med.

Sprintkometen Ida Karstoft, der har slået adskillige danske rekorder i 2022, stråler klarest sammen med Mette Graversgaard, som har sat nye standarder på 100 meter hæk.

Begge var også med til VM i Oregon i juli.

- Det er et meget atypisk år med kun en måned mellem VM og EM, og det kan være svært at præstere to formtoppe på en sæson, men jeg er sikker på, at de sammen med deres trænere har gjort deres bedste, siger Lars Nielsen, der er landstræner i spring og team leader for hele EM-holdet.

Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen og det mandlige 4 x 100 meter-hold ryger i samme pulje som Karstoft og Graversgaard.

- Det er de fire, som vi med størst rimelighed kan forvente os mest af. Når vi kigger på deres præstationer, er det til at få øje på en finaleplads, og når man først er i finalen, kan alt jo ske, siger Lars Nielsen.

Han sværmer om ordet, men der er ingen medaljer på listen over målsætninger for det danske hold.

- En medalje vil være et drømmescenarie, men det er ikke en realistisk målsætning, som vi kan tillade os at udtrykke som forbund.

- Det vil være stort og uvurderligt med en dansk medalje, og jeg er også sikker på, at for eksempel Ida vil gøre alt, hvad hun kan, men det er bare ikke fair at lægge et medaljepres på hende.

Danmark har leveret medaljetagere ved EM med jævne mellemrum. Wilson Kipketer, Joachim B. Olsen, Andreas Bube og Sara Slott Petersen har således hentet metal inden for de seneste 15 år.

- Der var lidt en guldalder for dansk atletik i de år, men de var også kendetegnet ved, at vi havde en-to profiler ad gangen, som lappede ind over hinanden.

- Nu er det anderledes. Vi har en del flere med store potentialer. De er endnu ikke helt på niveau med de tidligere profiler, men flere af dem kan efterhånden begynde at skimte medaljer, siger Lars Nielsen, der har været med omkring atletiklandsholdene siden starten af 1990'erne.

I næstøverste lag placerer landstræneren Caroline Bonde Holm (stangspringeren) Benjamin Lobo Vedel (400 meter), Simon Hansen (200 meter) og det kvindelige stafethold.

- Og et par stykker mere, men i alt har vi vel seks-otte finalekandidater, og det kan lyde af meget eller lidt ud af 28.

- Men vi skal selvfølgelig også være ærlige og sige, at der er en del, for hvem det er meget stort at kvalificere sig, og som primært af med for at gøre sig værdifulde erfaringer, siger Lars Nielsen.

Det kvantitative succes for dansk atletik kommer i en periode, hvor alt ikke ligefrem har været idyl i forbundet. Økonomien har skrantet, og der har manglet en elitechef siden april.

Trænergruppen er dog meget erfaren og sammentømret, og eliteaftalerne med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark er på plads for de kommende år.

- Vi har selvfølgelig ikke bare sat arbejdet på standby. Landstrænerne er rykket tættere sammen i bussen, har fordelt opgaverne mellem os og sammen fundet ud af, hvordan vi holder momentum, så på kort sigt er elitearbejdet på sikker grund.

- På lang sigt kan vi blive udfordret, for der mangler jo en for bordenden, men er der en elitechef på plads til oktober, er der også styr på det, siger Lars Nielsen.

Mandag skal blandt andre de danske maratonløbere i aktion, ligesom der er indledende heats i 100 meter for Kojo Musah, Frederik Schou-Nielsen og Mathilde Kramer og for Benjamin Lobo Vedel i 400 meter.

Tirsdag indleder Katrine Koch Jacobsen sin jagt på en finaleplads i hammerkast, mens Karstoft, Graversgaard og stafetholdene først senere på ugen skal i ilden.