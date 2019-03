Dansk europamester udfordrer afrikansk hær

Det er ikke kun på grund af det lyse hår, at den dobbelte U23-europamester Anna Emilie Møller skiller sig ud.

Hun er en af få, som tør udfordre den afrikanske dominans i 3000 m forhindringsløb, hvis topnavne lidt pudsigt har et forårsmøde i dag i Aarhus, nærmere bestemt ved VM i cross ved Moesgaard Museum.

Verdensrekordholder Beatrice Chepkoech, Kenya og en anden undtagelse, VM-sølvvinder Courtney Frerichs, USA er blandt konkurrenter, som 21-årige Anna Emilie Møller skal møde på kvindernes 10 km på en rute, som der er stor enighed om aldrig har været hårdere.

Det vil ikke kun være opad bakke på Moesgaard Museums skrå tag af græs, men også ruten på den 112 m høje Søsterhøj er en stor stigning, som er gjort endnu hårdere med sand og mudder.

- Normalt ville jeg dagen før have løbet en omgang på ruten, men jeg nøjedes med at gå rundt, fortalte Anna Emilie Møller dagen før VM-løbet.

- Ruten har mange 'fede' passager, og det er vigtigt at kunne holde hovedet koldt.

- Mange vil helt sikkert gå ned.

- Jeg glæder mig til at konkurrere på hjemmebane, men jeg har ingen konkrete mål for VM-løbet, sagde Anna Emilie Møller efter fredagens store VM-pressemøde.

Her var hun havnet i en for hende uvant situation sammen med diverse berømtheder, den tre-dobbelte verdensmester i halvmaraton, Geoffrey Kamworor, Kenya, den regerende verdensmester på 5000 m Hellen Obiri, ligeledes Kenya, men også f. eks. legenden Paul Tergat, Kenya, seks gange verdensmester samt IAAF's præsident Sebastian Coe, Storbritannien.

Danmarks største navn er kun hjemme på en kort visit, fordi hun siden september har boet og trænet i London.

Der er ikke mange lyshårede piger, der konkurrer mod de stærke afrikanske løbere (Foto: Jens Dresling)

Hun har stadigvæk daglig kontakt med sin træner, den tidligere topløber Kesti Jakobsen, der beskriver starten i VM cross som endnu et skridt i en udvikling, hvor det handler om at bygge på det usædvanlige talent, som allerede har løbet ved både OL, VM og EM.

Det overordnede mål er lige nu næste års OL i Tokyo, og når lørdagens VM-løb i cross er overstået, rettes fokus mod banen, hvor der for hendes vedkommende er VM i slutningen september i Doha, Qatar.

- Fire år er der på ny OL, konstaterer Kesti Jakobsen, der er tilfreds så længe, at hendes elev kan bygge på og forbedre sig i konkurrencen med de mange især afrikanske løbere.

Til den forestående og lange banesæson har Anna Emilie Møller blandt andet plottet et Diamond League-stævne på Bislet, Oslo midt i juni i kalenderen sammen med U 23 EM i Gävle en måned senere.

- Det er min sidste chance for at stille op mod jævnaldrende, siger Anna Emilie Møller, der i eftermiddag er det danske håb ved et VM i cross, hvor de mange afrikanske løbere sammen med den hårde rute har skræmt en masse europæiske løbere væk dog ikke den fænomenale norske teenager, den dobbelte europamester Jakob Ingebrightsen, 18 år, som stiller op i U 20-klassen.

Se også: Dansk løber fighter sig til EM-guld i cross

Se også: Dansk talent sætter punktum for EM med nordisk rekord

Se også: Lang vej endnu: Anna Emilie er med ved VM for at lære