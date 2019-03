Dansk fænomen i fantastisk bedrift

Det danske stortalent Anna-Emilie Møller leverede imponerende VM-resultat og kom i mål som nummer 15 efter det, hun selv kaldt for et af sine bedste løb nogensinde

MOESGAARD (Ekstra Bladet): Når den dobbelte U23 Europamester, Anna-Emilie Møller, var for beskeden til at sige det selv, kunne hendes mangeårige træner, Kersti Jakobsen, slå fast, at stortalentet fra Blovstrød havde løbet sit livs løb ved VM i cross i Aarhus.

Hun blev som nr. 15. den bedste europæer, eller sagt på en anden måde, den bedste ikke-østafrikanske løber.

Kvindernes 10 km blev et østafrikansk mesterskab med Hellen Obiri, Kenya, som ny verdensmester, og hun blev dermed den første kvinde, som har vundet VM på bane, indendørs og nu i terræn.

Den 29-årige sergent i det kenyanske luftvåben. og mor til en datter. vandt foran to fra Etiopien, Dera Dida, og Letesenset Gidey.

Derefter var der kun løbere fra de to lande samt Uganda foran Anna Emilie Møller, som var i mål godt halvanden minut efter på den 10 km lange monster-rute, som krævede sin kvinde.

Umiddelbart kan en 15. plads ikke lyde af så meget. Men når man så ser på, hvem det var, at det danske stortalent kunne hægte sig på, er der noget, som kan tyde på, at der vil komme en stor sæson på banen.

Udmattelsen var at se overalt efter U20-VM for kvinder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Normalt nøjes Anna Emilie Møller med at løbe 3 km, og det vil der ikke blive ændret på her og nu, fastslår Kersti Jakobsen, selv om to af atletikkens to ældste danske rekorder tilhørende Loa Olafsson på 5000 m og 10.000 m fra 1978, kunne have været målet.

- Der er fortsat fuld fokus på 3000 m forhindring, siger Kersti Jakobsen, som også brugte ord som fantastisk og super om eleven.

Anna Emilia Møller kaldte selv løbet for et af sine bedste.

- Jeg havde ingen forventninger til mig selv, men det blev til en fed oplevelse med den fantastiske opbakning. Det er jeg ikke vant til, sagde Anna Emilie Møller.

De afrikanske løbere imponerede som ventet i stor stil ved U20-VM for kvinder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Trods verdens hårdeste rute omkring Moesgaard Museum var stortalentet forbavsende frisk efter anstrengelserne, hvor hun holdt hovedet koldt og avancerede støt og roligt igennem hele løbet.

Hos mændene blev den forsvarende dobbelte verdensmester Geoffrey Kamworor, Kenya, væltet af tronen. Det blev til dobbelt Uganda-sejr, da VM-sølvvinderen på 10.000 m, Joshua Chepotegei sejrede foran den tidligere junior-verdensmester Jacob Kimpimo.

I VM for U20 løbere kunne den dobbelte Europamester Jakob Ingebrigtsen intet stille op mod de stærke østafrikanske løbere, selv om han gav sig fuldt ud og kollapsede efter at have passeret målstregen.

