Dansk hækkeløber bryder drømmegrænse

Mette Graversgaard forbedrede fredag aften sin egen danske rekord i 100 meter hæk.

Det skete, da hun i Manchester blev noteret for tiden 12,99 sekunder. Det var en forbedring på 0,12 sekunder, skriver Dansk Atletik Forbund i en pressemeddelelse.

Dermed brød hun sin drømmegrænse, de 13 sekunder.

- At løbe under 13 sekunder har været min helt store drøm i mange år. Endelig at gøre det er bare ubeskriveligt. Jeg har ingen ord, siger hun umiddelbart efter løbet til stævnets konferencier.

Tiden rakte til en kneben sejr og indbragte samtidig Aarhus 1900-atleten karrierens hidtil største pengepræmie i form af 3000 euro.

26-årige Graversgaard erobrede i 2018 den danske rekord, som dengang havde stået i 34 år. Fredagens rekord er hendes fjerde forbedring.

Med tiden kom Graversgaard også tæt på det direkte kvalifikationskrav til EM i München, som lyder på 12,93 sekunder.