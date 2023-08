Dansk hækkeløber ender et stykke fra finaleplads ved VM

Mette Graversgaard er færdig med at løbe 100 meter hækkeløb ved atletik-VM i Budapest.

Onsdag aften deltog Graversgaard i semifinalen, men med en næstsidsteplads var hun ikke i nærheden af at gå videre.

Graversgaards tid lød på 12,94 sekunder. Det er 11 hundrededele af et sekund langsommere end hendes personlige rekord.

Der blev løbet tre semifinaler. I hver var der finalebilletter til de to bedste, og derudover ville de to hurtigste på tværs af de tre semifinaler, som ikke var endt i top-2, gå videre.

Mette Graversgaard deltog i den tredje semifinale. Allerede i den første blev der løbet hurtigt. Nummer tre og fire kom i mål med tider, der var cirka tre tiendedele hurtigere end Graversgaards personlige rekord.

Annonce:

Dermed skulle Graversgaard enten forbedre sin egen rekord betydeligt eller håbe, at det generelle niveau i hendes semifinale ikke var lige så højt som i aftenens første.

Desværre for Graversgaard blev der løbet ganske hurtigt i danskerens semifinale. Det kunne Graversgaard ikke følge med på, og hun måtte altså kigge langt efter en finalebillet.

- Jeg er måske lidt skuffet. Det var som om, jeg ikke fik sat løbet ordentligt sammen, og jeg tror, jeg ender med at ramme tre hække undervejs, lød det fra Mette Graversgaard, da hun talte med DR2 efter sit løb.

VM-debutanten Juliane Hvid var første dansker i aktion på stadion i Budapest onsdag aften. Hun skulle forsøge at løbe sig i finalen i 3000 meter forhindringsløb.

Det så på forhånd ud til at blive svært for hende. Hvids bedste tid i år var således næstdårligst blandt de løbere, der deltog i hendes heat.

Det krævede en top-5-placering for at gå videre, men det var Hvid ikke i nærheden af. Hun sluttede som nummer ti - langt bag de forreste - efter tidligt i løbet at være faldet på vej over en forhindring, så røg hun i jorden og blandt andet slog sin hage.

- Jeg har aldrig før været tæt på at styrte eller været bange for det, men det må have været nerverne, sagde Juliane Hvid til DR2 efter sit løb.