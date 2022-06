Dansk løber slår endnu en rekord

I øjeblikket kan ingen hamle op med sprinteren Ida Karstoft, når der skal løbes hurtigt på tid i Danmark.

Den 26-årige atlet sikrede sig lørdag den danske rekord for kvinder på 100 meter ved stævnet Copenhagen Open, der afholdes på Hvidovre Stadion.

11,32 sekunder tog det Karstoft at transportere sig de 100 meter i et indledende heat, og dermed forbedrer hun sin stafetmakker Astrid Glenner-Frandsens rekord på 11,39 sekunder.

Ida Karstoft har sværmet om rekorden den seneste tid og såmænd også slået den, men for meget medvind har gjort, at rekorden ikke blev registreret officielt.

Den gør den nu.

- Det er super fedt. Det er altid fedt at slå rekorder, og det er dét, man også jagter. Jeg havde håbet at tage den i dag, så det er mega fedt, at den kom, siger hun.

Hurtigløberen er også indehaver af den danske rekord på 200 meter. For nylig forbedrede hun sin egen rekord på distancen med tiden 22,76 sekunder, hvilket samtidig var hurtigt nok til at kvalificere hende til sommerens VM.

Allerede i den kommende uge får hun dog mulighed for at måle sig med nogle af de allerhurtigste sprintere.

Hun har fået plads ved det prestigefyldte Diamond League i Oslo, hvor hun dermed får debut.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Det bliver vildt spændende at løbe med nogle af de bedste i verden. Jeg er også spændt på, om jeg kan følge med noget af vejen. De er hurtige, siger hun.

Finalen ved Copenhagen Open springer hun over. Hun har mærket noget i baglåret og tager ingen chancer.

- Jeg har det, jeg håber på, er en nerve, der klemmer lidt. Det trækker ned i baglåret, og hvis det er en nerve, er det ikke, fordi det er farligt. Men jeg synes, jeg kan mærke det, og så passer jeg bare på mig selv.

- Nu fik jeg løbet den danske rekord hjem, og så prøver jeg egentlig at være klog, forklarer hun.