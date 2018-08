Dansk OL-sølvvinder i en kæmpe skuffelse ved EM

Optakten var elendig for Sara Slott Petersen, og onsdag lykkedes det langt fra for aarhusianeren at nå med i finalen i 400 meter hæk ved EM i Berlin.

Sara Slott Petersen, som er forsvarende europamester i disciplinen, sluttede helt nede på sjettepladsen i sin semifinale, og dermed var en finaleplads langt væk for danskeren.

Sara Slott Petersen løb i tiden 56,91 sekunder, og heller ikke tiden er god nok til at nå finalen.

De to bedste fra hver semifinale samt de to bedste tider kvalificerer sig til finalen.

Sara Slott Petersen deltagelse ved EM var længe tvivlsom på grund af en skade.

Den danske atletikstjerne blev skadet i den ene fod i forbindelse med Diamond League-stævnet i Lausanne i Schweiz i begyndelsen af juli blot en måned før EM i Berlin.

En skanning viste dog, at der ikke var sket større skade på hendes akillessene, men først lige til sidst stod det klart, at hun stillede op for at forsvare sin titel.

Ved VM i fjor i London røg Sara Slott Petersen også ud i semifinalen.

Hendes danske rekord er på 53,55 sekunder. Den blev sat i OL-finalen i Rio i 2016, hvor hun løb sig til en sølvmedalje.

Sara Slott Petersen vandt EM-guld på distancen i 2016.

Dansk Atletik Forbund meldte inden EM ud, at målet var en medalje og to finalepladser.

Ambitionen om en medalje var stærkt knyttet til Sara Slott Petersen.

