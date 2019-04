Dansk politi på bar bund: - Vi leder fortsat efter dem

De fem eritreanske atleter, der torsdag forsvandt fra et hotelværelse i Aarhus, er fortsat ikke dukket op.

Det fortæller politikommissær Mikkel Møldrup mandag formiddag til Ekstra Bladet.

- De er stadigvæk væk. Og ja, vi leder fortsat efter dem, siger han.

De fem personer er i Danmark i forbindelse med VM i Cross, der fandt sted syd for landets næststørste by ved Moesgaard Museum i weekenden.

Torsdag modtog politiet en anmeldelse fra Dansk Atletikforbund.

De fem løbere har som alle andre deltagere ved mesterskaberne fået visum, der gjaldt til og med arrangementets afslutning søndag.

- De har haft det gældende visum. Når det udløber, er det ulovligt at opholde sig i landet, siger Mikkel Møldrup.

- Vi ser det dagligt, at folk kommer hertil og søger asyl. Får de ikke det, opholder de sig ulovligt i landet. Denne her sag er mere spektakulær, siger han med henvisning til, at der er tale om fem topidrætsfolk.

Dermed vil sagen bliver overgivet til udlændinge-afdelingen, hvor sagen behandles efter afdelingens procedurer i forhold til personer uden lovligt ophold i landet.

Og så bliver de efterlyst?

- Ja, det gør de, siger han.

Mikkel Møldrup understreger dog, at man fortsat ikke har indtryk af, at der ligger nogen form for forbrydelser bag de fem løberes forsvinden.

De fem løbere har ikke haft deres pas med sig. Det er i delegationens besiddelse, har politiet tidligere oplyst.

Se også: Atletikchef inden VM: Ligeglad med hvem der kommer

Se også: Stjerne fældet efter afpresning: - Jeg betalte færre penge end forventet