Dansk rekord hjælper Danmark til oprykning i atletik

Danmark er blandt de 20 bedste atletiknationer i Europa.

I den forgangne weekend rykkede Danmark op i den næstbedste gruppe ved EM for hold, First League.

I bulgarske Stara Zagora sluttede Danmark som nummer to i Second League efter Ungarn, og de tre bedste hold rykkede op i First League.

Det danske hold sikrede andenpladsen ved blandt andet at vinde 6 af 40 discipliner, og Katrine Koch Jacobsen satte undervejs dansk rekord, da hun søndag nåede ud på 68,38 meter og vandt hammerkastkonkurrencen.

Danmark var seedet til en oprykning, men klarede sig alligevel bedre end forventet med blandt andet syv personlige rekorder.

- Jeg er så stolt af det her landshold. Der er virkelig tale om stor holdpræstation. Alle har ydet deres bedste på dagen og bakket op om det samlede hold.

- Det er efterhånden ved at være vores kendemærke, at vi har evner og vilje til at performe til mesterskaberne, siger elitechef i Dansk Atletik, Bo B. Overgaard, til forbundets hjemmeside.

Ligesom Katrine Koch Jacobsen vandt også sprinteren Simon Hansen en disciplin og satte personlig rekord. Det skete, da han sejrede i 200 meter-løbet i 20,92 sekunder.

Danmark dyster ved det næste EM for hold i 2023 mod 11 andre nationer i First League. Det bliver mod blandt andre Sverige, Norge, Finland, Ukraine og Holland.

I Europas bedste gruppe dyster de otte bedste nationer i Super League. Her blev Polen i weekend europamester foran Italien og Storbritannien.

I den kommende weekend dyster mange af de bedste danske atletikudøvere mod hinanden, når der er DM i atletik i Odense.