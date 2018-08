Dansk rekordløb - klar til EM-finalen

Det danske atletikhåb Anna Emilie Møller forstår at toppe, når det gælder.

Fredag kvalificerede hun sig til finalen i 3000 meter forhindringsløb med en andenplads i sit indledende heat ved europamesterskaberne i Berlin.

Den 21-årige dansker kom i mål i tiden 9 minutter og 34,46 sekunder. Det er den bedste tid, danskeren har sat i den nuværende sæson.

Det er samtidig cirka to sekunder fra den danske rekord, hun selv satte ved OL i 2016.

Møller tog fredag en ny teknik i brug og brugte begge ben til at hoppe over forhindringerne undervejs på de 3000 meter.

- Det var super fedt at kunne springe med begge ben. Det gik rigtig godt. At man ikke er bange for det hjælper. Det var første gang, at jeg gjorde det i dag, så det er totalt fedt at gøre det til et EM, siger danskeren til DR Sporten.

- Forhåbentlig er der mere i mig til finalen på søndag. Hvis jeg er hurtig til at restituere, så håber jeg, at der er lidt mere i mig.

Søndagens finale skydes i gang 20.55.

Fredag aften skal Andreas Bube forsøge at kvalificere sig til EM-finalen i 800 meter. Danskerens semifinale starter 19.32.

Se også: Dansk OL-sølvvinder i en kæmpe skuffelse ved EM

Se også: Uhyggelige scener: Falder om i heden - og bliver liggende

Se også: Dansker er klar til EM-finale i 3000 meter forhindringsløb