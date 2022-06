Dansk stjerne-håb: - Overvældende

Super-sprinteren Ida Karstoft bliver ved med at slå dansk rekord og forventer at tage en OL-billet til Paris

Danmarks hurtigste kvinde.

Det mærkat har 26-årige Ida Karstoft.

Hele fire gange på kort tid har hun sat dansk rekord på 200 meter-distancen. Den seneste præstation leverede super-sprinteren lørdag i Madrid, da hun til et stævne kom først i den vilde tid 22,67 sekunder. Få dage forinden vandt hun Diamond League-stævnet i Oslo.

Desuden har den olympiske atlet, der deltog i 4 x 100 meter i Tokyo, også den danske rekord på 100 meter.

- Det er meget fedt. Siden '19 ha jeg jo egentlig været skadet. Tiderne kommer nu, fordi jeg langt om længe får trænet godt og er skadesfri. Siden OL har det været forholdsvis kontinuerligt. Det er nøglen til mine resultater, siger Ida Karstoft til Ekstra Bladet.

- Lige nu er jeg utrolig taknemmelig for, at det går godt, og jeg så også præsterer. Jeg går også lidt rundt og venter på, hvornår jeg ikke løber hurtigere, fordi på et tidspunkt kommer det jo.

I Madrid satte den lynhurtige sprinter igen rekord. Privatfoto

Overvældende

De flotte præstationer vækker opsigt.

- Jeg synes, at der er mange, der følger med, også mange jeg måske ikke har kontakt med lige nu, men stadig sidder på sidelinjen og hepper. Det varmer, og jeg synes, at det er overvældende, hvor mange der følger med.

Dorthe Wolfsberg havde længe den danske rekord på 200 meter, som hun satte i 1983. Den holdt dermed i 39 år, inden Ida Karstoft slog den i maj.

Må vente 3-4 timer efter løb

Efter sejren i Madrid skulle Ida Karstoft klare yderligere en opgave, inden rekorden endelig kunne blive godkendt.

- Jeg har det privilegie, at hver gang jeg slår personlig rekord, så er det jo også dansk rekord. Det betyder, at jeg skal dopingtestes. Hvis de ikke selv tager mig til side, så skal jeg selv opsøge dem, der står for det til stævnet eller ringe til Anti Doping Danmark.

- Efter hvert løb skal jeg bunde en masse vand og sodavand (for at aflevere urinprøve, red.). Jeg er efterhånden ved at sætte 3-4 timer af efter hvert løb, fordi jeg tit er dehydreret eller har tisset, inden jeg skal løbe.

Der er rigtig gode muligheder for deltagelse ved OL i Paris for Karstoft. Privatfoto

På OL-jagt

Billetterne til EM og VM er sikret, mens OL i Paris også tårner frem som en kæmpe begivenhed og stort mål om to somre.

- Jeg forventer at være med. Jeg har taget VM-kravet, som var det gamle OL-krav, hvis jeg havde løbet det i 2021, så var jeg kommet med på 200 meteren (til OL i Tokyo, red.), så jeg regner helt klart med at komme til OL på 200 meteren og håber da at blive hurtigere inden for de næste par år.

Ida Karstoft har fået så meget fart i benene, at hendes primære indtægt er blevet atletikken. Ved siden af har hun et deltidsjob, som er i hendes løbeklub Sparta, hvor hun er marketingkoordinator for brand, sponsor og marketing.

- Jo flere store stævner, jeg kommer til, hvor jeg gør det godt, jo bedre ser økonomien jo også ud.