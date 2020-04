Dansk verdensmester har besluttet sig: - Satser på OL

Maja Alm valgte for to år siden at sætte en stjernekarriere i orienteringsløb på pause for at kæmpe sig til OL i Tokyo i atletik.

Den olympiske satsning blev dog rystet godt og grundigt, da OL i sidste måned blev udskudt fra 2020 til 2021 på grund af den verdensomspændende coronakrise.

Efter flere ugers overvejelser omkring fremtiden har 31-årige Alm valgt at fortsætte sin olympiske jagt.

- Planen er, at jeg fortsat satser på at komme med til OL på 5000 meter.

- Men jeg har også haft en drøm om at løbe et maraton på den anden side af OL. Da det nu er blevet udskudt, så prøver jeg nok at løbe en maraton til december, hvis alt går vel.

- Hvis jeg er tæt på OL-kravtiden, så vil jeg gå efter det, siger Maja Alm.

Dalende lyst til at rejse ud på længere træningslejre betyder dog, at hun fremover vil træne langt mere i Danmark, særligt Aarhus.

- Efterhånden, som jeg bliver ældre, er det hårdere at være på træningslejr, og jeg nyder det ikke så meget som tidligere.

- Hvis OL var til sommer, så kunne jeg se mig ud af det, for det ville få en ende, siger Alm.

Gennem 14 år er der blevet føjet flere og flere dimensioner til Alms liv som topatlet. Det være sig træning, kost, psykologi og frem mod OL også længere træningsture til udlandet.

- Jeg var nok nået til et max i forhold til, hvad jeg kunne kapere. Nok mest de lange træningslejre.

- Jeg har et godt træningsmiljø i Aarhus. Jeg vil ikke lave en halv satsning på OL, så nu skal jeg have fundet en model, der passer med at være mere hjemme, siger hun.

Hun er tidligere syvdobbelt verdensmester i orienteringsløb, men kastede sig i 2018 over atletik med drømmen om at komme med til OL.

Hun fik i 2018 en donation på 240.000 kroner fra Salling Fondene for at jagte OL-drømmen.

Sideløbende med atletikkarrieren dyrker hun fortsat orienteringsløb, og det kan komme på tale at stille op til VM i oktober, hvor det kan passe ind i hendes øvrige program.

- Hvis det bliver afholdt til oktober, så er jeg klar til det, og så vil jeg gå efter at blive verdensmester igen, siger hun.

