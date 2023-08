Dansk VM-mareridt: Blodet flød i dramatisk debut

Danske Juliane Hvid fik en mareridtsdebut ved VM i atletik, da hun onsdag aften løb indledende heat i 3000 meter forhindringsløb.

Den 25-årige atlet, der har en fortid i militæret, havde kun tilbaglagt få hundrede meter af disciplinen, da det gik helt galt.

Hun styrtede på dramatisk vis, mens en af de første hække skulle passeres og smadrede ansigtet ned i løbebanen.

Hendes kæbe fik en hård medfart, men selv om om blodet flød, nægtede den danske debutant at kaste håndklædet i ringen. Hvid kom på benene og indledte jagten på feltet i det, der lignede en umulig mission.

På det tidspunkt var drømmene om en finaleplads selvfølgelig knust, men den danske debutant formåede alligevel at kæmpe sig forbi en enkelt af heatets øvrige deltagere, hvorfor hun undgik sidstepladsen trods den uheldige begyndelse.

Annonce:

Den forsvarende danske mester i militær femkamp var imidlertid kommet efter mere, og tiden 10:09.41 minutter var da også mere end et halvt minut langsommere end hendes egen personlige rekord.

Selv havde hovedpersonen svært ved at finde den præcise årsag til uheldet.

- Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig rigtig været tæt på at styrte. Måske det var nerverne. Det er bare fucking nederen. Jeg ved, jeg er i god form. Det er bare røv, at det skulle ske sådan der, siger Hvid til DR.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Blandet dag for danskere

Selv om blodet havde sat sine tydelige spor, forklarer den uheldige dansker, at hun ikke mærkede megen smerte, da hun allerede var i zonen på tidspunktet, hvor uheldet indtraf.

Juliane Hvid hæfter sig desuden ved, at det betød en hel del at fuldføre. Det synes at være et plaster på såret, når oplevelsen kommer lidt på hæld.

Andetsteds på det enorme stadion i Budapest var to andre danske atleter også i aktion onsdag aften.

Mette Graversgaard løb semifinale i 100 meter hæk, men Sparta-atleten formåede ikke at kvalficere sig til finalen og måtte tage til takke med syvendpladsen i sit heat.

Bedre gik det for hammerkasteren Katrine Koch, som overraskede stort og lige akkurat formåede booke en billet til finalen i den disciplin med et kast på 71,25 meter.

Hun skal derfor i aktion igen torsdag aften, hvor medaljerne skal fordeles.