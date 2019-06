Danske Astrid slår 36 år gammel rekord

Med et drøn af et løb, skrev Astrid Glenner-Frandsen sig ind i historiebøgerne torsdag aften

Én af dansk idræts ældste og mest legendariske rekorder er slået.

Torsdag stormede Astrid Glenner-Frandsen fra Københavns IF over målstregen i det svenske SkaraRacet i tiden 11.39 sekunder og fik efter 36 år has på den danske rekord på 100 meter fra 1983.

Den blev dengang sat af Dorthe A. Rasmussen, der løb i mål i 11.42 sekunder.

26-årige Astrid Glenner-Frandsens historiske tid blev sat i semifinalen, og faktisk løb hun endnu hurtigere i finalen senere på dagen - i 11.33 sekunder. Men det foregik med for meget medvind til, at tiden kunne registreres som officiel rekord.

Rekorden er af åbenlyse årsager opsigtsvækkende og kommer som kulminationen på en forrygende periode, Astrid Glenner-Frandsen har været inde i.

Hun løb distancen på 11.71 sekunder ved weekendens Danmarksturnering for Elitedivisionen, hvilket på det tidspunkt var personlig rekord. De danske kvinder løber hurtigere end nogensinde på de helt korte distancer i år. Således er Mathilde U. Kramer fra Frederiksberg IF noteret for 11.53 sekunder, mens også Mette Graversgaard fra Århus 1900 og Louise Østergård løb under 12 sekunder ved stævnet.

I finalen i Sverige vandt Astrid Glenner-Frandsen i øvrigt - foran Mathilde U. Kramer.

Kramer satte i øvrigt dansk rekord på 60 meter-distancen i januar, da hun slog Lene Demsitz' 31 år-gamle rekord i tiden 7,36 sekunder.

Både Kramer og Glenner-Frandsen var en del af det stafethold, der for mindre end en måned siden satte dansk rekord på 4x100 meteren ved VM i stafet i Yokohama, Japan. Tiden 43.90 i det indledende heat skaffede dem adgang til finalen, hvor de ikke kunne løbe nær så hurtigt og sluttede sidst. Men de kvalificerede sig til VM i atletik, der afvikles i Doha til september.

Og der er mere endnu.

For ved NCAA Track & Field Championships i Austin, Texas løb Kristoffer Hari hurtigere på den legendariske distance end nogen anden dansker har gjort før ham. 10.06 sekunder tog det københavneren at tilbagelægge de 100 meter. Dog med 2,6 sekundmeters vind i ryggen, så tiden er ikke officielt registreret.

Tiden rakte til en fjerdeplads i semifinalen, hvilket lige præcis ikke var nok til en finalebillet.

21-årige Hari er også inde i en god periode. I april satte han dansk rekord med tiden 10.21 sekunder.

Der er VM i Doha 28. september-6. oktober.

