Danske OL-håb sætter rekord

43,71 sekunder tog det lørdag fire danske kvinder at tilbagelægge 4x100 meter i schweiziske Genève.

Det rakte til en tredjeplads i løbet, men er også ny dansk rekord på distancen, og endnu en fjer i hatten for Emma Beiter Bomme, Astrid Glenner-Frandsen, Mathilde Kramer og Mette Graversgaard.

De var i maj således med til at sikre Danmark en flot OL-kvalifikation i disciplinen ved World Relays i Japan.

Den tidligere danske rekord lød på 43,90 og blev sat i maj 2019.

Dagens rekord var ikke planlagt, da der for tiden fokuseres mest på de individuelle discipliner, fortæller landstræner Mikkel Larsen.

- Vi havde ikke forberedt os til løbet, men vi havde en god mavefornemmelse af, at det hold, der løb finalen ved World Relays (45,34 sekunder, red.) havde mere i sig.

- Og de leverede, som vi havde håbet, og klarede det jo skideflot. De blev kun slået af Schweiz og Holland, der er medaljekandidater ved OL. Det var en fin dag.

Det danske mandlige stafethold på 4x100 meter, der ligeledes er kvalificeret til OL, løb også lørdag i Genève, men gennemførte ikke på grund af en lårskade på sidste tur.

Mikkel Larsen er dog trods alt tilfreds med udbyttet af de talentfulde herrers løb, og han ser nu frem mod endnu to løb med holdene inden OL.

Om en uge gælder det de europæiske holdmesterskaber og 13. juli er der efter planen OL-generalprøve ved Diamond League-stævnet i London.

Landstræneren tror, at kvinderne kan forbedre den nye rekord.

- Vi tror, der er mere at komme efter. Men om det er to eller fem tiendedele, er svært at sige, siger Mikkel Larsen.

Verdensrekorden på 4x100 for kvinder er 40,82 sekunder - sat af USA i 2012.

Ved OL i 2016 krævede det en tid på 42,60 sekunder at løbe sig i finalen.