Danske skift gik helt galt

Det bliver ikke til dansk finaledeltagelse i 4 x 100 meter-stafetløb ved EM i München hos hverken damerne eller herrerne.

Mette Graversgaard, Mathilde U. Kramer, Emma Beiter Bomme og Astrid Glenner-Frandsen måtte tage til takke med en sjetteplads i det indledende heat.

Danmark var ellers i spil til at gå videre til finalen - enten blandt de tre første eller på tid, men et katastrofalt sidste skift kostede den mulighed.

Astrid Glenner-Frandsen blev nødt til at stoppe op, før hun kunne modtage depechen fra Emma Beiter Bomme, og dermed mistede Danmark en masse fart inden opløbsstrækningen.

- Jeg havde lidt langt op til Astrid. Vi skal hjem og kigge på, hvad der skete, for vores skift har siddet godt til træning. Der var mange nerver på, jeg tror, at vi alle var meget nervøse i opvarmningen, men vi plejer at være gode til at få kontrol under løbet, siger Emma Beiter Bomme til DR.

Mathilde U. Kramer var ligeledes skuffet.

- Vi lavede nogle dumme fejl undervejs. Vi er bedre end det, vi viste her, siger hun.

Hos herrerne blev det indledende heat en endnu kedeligere oplevelse.

Danskerne på bane otte tabte depechen ved det andet skifte og gennemførte derfor ikke heatet.

- Det var super træls, for vi var kommet godt afsted, siger Tobias Larsen til DR. Han var indblandet i det mislykkede skifte.

Spydkasteren Arthur Jensen er heller ikke videre til finalen. Han blev nummer 11 ud af 12 deltagere i kvalifikationen. Danskerens længste kast var 72,82 meter.

Guide: Forstå det komplicerede F1-rat