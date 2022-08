Dansker løber sig til Diamond Leagues finalestævne

2022 har været et forrygende år for hurtigløberen Ida Karstoft, som både har fået debut ved VM og i Diamond League på 200 meter.

Nu kan hun sætte flueben ved endnu en milepæl.

Ved lørdagens Diamond League-stævne i Polen endte hun i et stærkt felt på femtepladsen, og det skaffede hende point nok til en plads i sæsonfinalen.

Det løbes i Zürich 7. og 8. september.

- Det er kæmpestort bare at løbe ved Diamond League. Jeg havde slet ikke i tankerne, at det var en mulighed at ende i finalen. Jeg er bare vildt glad, det er mega fedt at opleve det, siger hun.

Kun den nykårede verdensmester Shericka Jackson fra Jamaica og VM-bronzevinderen Dina Asher-Smith fra Storbritannien har i løbet af de fem Diamond League-løb skrabet flere point sammen, end de 18 danskeren har optjent.

26-årige Ida Karstoft har taget nogle gevaldige spring i løbet af sæsonen, hvor hun har barberet den danske rekord ned på 22,67 sekunder.

En anelse langsommere gik det lørdag i Polen, men feltet anført af Jackson var også i den barske afdeling.

- Jeg gik ind til løbet og håbede ikke at blive sidst. Det var et meget stjernespækket heat med mange dygtige og hurtige løbere. Umiddelbart er jeg bare utrolig glad for min placering, forklarer hun.

Hun blev femmer i tiden 22,80 og erkender, at det er svært at blive ved med at toppe formmæssigt med de mange stævner i kalenderen.

- Jeg havde da håbet på at løbe hurtigere nu her. Jeg har haft lidt problemer med at holde træningen ved lige på grund af noget sygdom hen over sommeren. Den har været svær at slippe. Jeg har et travlt program, så jeg giver heller ikke mig selv lov til at tage en pause og komme ovenpå.

- Jeg satte min rekord ret tidligt i sæsonen, så jeg havde håbet, at der var eller er noget mere. Jeg har selvfølgelig stadig en måneds tid, så nu må vi se, om der er mere at komme efter.

Trods den gode sæson mener atletikudøveren fra Lemvig, at der stadig er plads til forbedring i 2023.

- Det håber jeg så sandelig, at der er. Jeg regner med, at jeg skal tilbage til klubben og træne rigtig godt over vinteren. Jeg kan ikke forestille mig, hvorfor jeg ikke skulle blive hurtigere, pointerer hun.

Allerede fra 15. august går det løs igen ved EM i München.