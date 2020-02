Dansker med vanvittig bedrift: - Det er absurd

Thijs Nijhuis løb søndag sit livs maraton i Sevilla, da den 27-årige dansker kom i mål i tiden 2 timer 10 minutter og 57 sekunder.

Det er den næstbedste danske tid på distancen nogensinde. Kun afdøde Henrik Jørgensen har været hurtigere.

Vigtigere er det, at Nijhuis’ bedrift var 33 sekunder hurtigere end OL-kravet, hvorfor viborgenseren nu kan se frem til at gøre vennen Abdi Ulad følgeskab på den mytiske distance ved legene i Tokyo.

Glæden var ikke overraskende til at mærke, da Ekstra Bladet fangede den kommende OL-deltager på telefonen fra det spanske.

- Hvis det ikke var, fordi jeg lige havde løbet en maraton, kunne jeg nok flyve nu. Den her dag har jeg gået og drømt om i mange år. Jeg er så sindssygt glad, at jeg har svært ved at finde ord, siger Nijhuis.

- Det er absurd at løbe så hurtigt, men det kommer ikke bag på mig, at jeg har kapaciteten til det. Jeg har altid haft troen på det selv. Men et maraton er mytisk langt. Det kræver dedikation, men også en smule held. Alt gik op i en højere enhed i dag, siger han.

At Danmark nu får to deltagere på startstregen ved OL, krævede ikke bare et ufatteligt tempo, men også en ualmindelig hård kamp i de spanske gader.

Arkivfoto: Finn Frandsen

I størstedelen af løbet befandt Nijhuis sig i en kolossal gruppe, og det skabte kaos ved flere væskestationer, hvor han ofte måtte stå helt stille.

Efter 17 kilometer opstår de problemer med maven, og Nijhuis føler sig ikke godt tilpas. Der er tunge ben. Alt for tidligt.

Men han holder tempo såvel som tidsplan, og mens gruppen tyndes ud, bliver der også færre og færre kilometer tilbage.

Et maraton er dog en rejse på godt og ondt, og efter 27 kilometer må Nijhuis slippe sin gruppe. Han skal på toilet. Den slags foregår i vejkanten. På 10-15 sekunder. Men det kan være nok til at fjerne rytmen totalt.

Bare ikke denne dag i Sevilla.

Tilbage på ruten får Nijhuis fundet det rigtige gear igen. Og han æder slagne løbere op i sit eget tempo.

- Ude ved kilometer 35 er jeg fuldstændig stegt. Den indre monolog, jeg har fra kilometer 35 til mål, kan man skrive 300 sider om i en bog, siger han.

- Jeg tænker på, om jeg nogensinde får chancen igen under de her forhold. Når man ligger til at klare kravet, handler det på godt jysk bare om at tage sig sammen og få afgjort det.

Det gjorde Nijhuis. Med sin kommende kone som vidne og støtte. Hendes tilstedeværelse var med til at bære ham undervejs mod den utrolige bedrift.

- Hun havde lavet et armbånd med et dansk flag og fem OL-ringe, som jeg fik i går (lørdag, red.). Jeg tænkte, at det skulle fandeme være løgn, hvis jeg ikke kunne tage det på, når jeg kommer i mål, siger han.

Nu kan han se frem til både bryllup og OL i 2020. Men de næste dage … De tager han med ro.

